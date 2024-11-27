Військових в тилу більше, аніж на фронті — як виправити ситуацію в ЗСУ

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб

В українській армії налічується майже мільйон військовослужбовців. Водночас на фронті не вистачає людей, оскільки більшість військових перебувають на тилових посадах.

Ситуацію прокоментувала нардепка Мар'яна Безугла в інтерв'ю виданню Фокус.

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За словами Безуглої, розв’язання цієї проблеми має в першу чергу розпочатися з бажання керівництва проводити аудит. На її думку, його немає та частина генералітету є учасниками подібних схем.

Депутатка зазначила, що проблема "штучного поповнення" армії спостерігається скрізь, зокрема, у Повітряних силах. Вона вважає, що для боротьби з такими схемами варто усунути "старперів" з військового керівництва країни.

"Може допомогти диджиталізація та створення електронного військового квитка", — сказала Безугла.

А військовий експерт Олег Жданов заявив, що історії з "мертвими душами" — це домовленість з командиром, бо лише він може прикрити бійця, щоб той перебував вдома, але рахувався у військовій частині.

Він додав, що у складі Генштабу є сили управління особового складу та відповідні відділи по особовому складу в оперативних командуваннях, які повинні здійснювати контроль наявності військових згідно зі штатним розкладом.

Також адвокат Ростислав Кравець пояснив, як викрити фейкового солдата ЗСУ.

Також ми писали, що у Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зменшення граничного мобілізаційного віку з 60 до 55 років.