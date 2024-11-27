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Воїн "на папері" — адвокат відповів, як викрити фейкового солдата

27 листопада 2024 20:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Адвокат назвав спосіб викрити людину в ЗСУ, яка не служить
Військовий. Фото: Генштаб
Євгенія Брюховецька - редактор

В українській армії є чоловіки, які жодного разу не були на військовій служби. За словами адвоката Ростислава Кравця, можна легко вирахувати людину, яка перебуває вдома.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Фокус.

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Кравець зазначив, що можна досить швидко викрити людину, яка умовно в лавах Сил оборони, але перебуває вдома. За його словами, дільничі знають, хто в їхньому окрузі військовозобовʼязаний, де працює та чим займається.

"Коли нібито особа перебуває в ЗСУ, але вона вдома, то звичайно дуже швидко можна все вирахувати й притягнути до відповідальності, було б бажання з цим боротися", — сказав він.

Адвокат зазначив, що наразі в Україні не існує фізичної можливості боротися з цією проблемою через відсутність військової юстиції.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла, військові експерти Олег Жданов та Дмитро Снєгирьов пояснили, як можна розв'язати це питання.

Також ми писали, що у Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зменшення граничного мобілізаційного віку з 60 до 55 років.

ЗСУ армія військові солдати Сили оборони України

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