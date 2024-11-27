Корупційні схеми в армії — як розв'язати проблему з купленими місцями у ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Серед тиловиків на фронті є чоловіки, які жодного разу не були на службі. Деякі з них купують місце, однак перебувають вдома.

Як розв'язати проблему, розповіли нардепка Мар'яна Безугла, військовий експерт Олег Жданов та військовий експерт Дмитро Снєгирьов для "Фокуса" у середу, 27 листопада.

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Безугла зазначила, що розв'язання цієї проблеми повинно починатися з готовності керівництва до боротьби та проведення аудиту. Однак вона підкреслила, що такого системного бажання немає, а частина вищих офіцерів сама бере участь у подібних схемах.

Нардепка зазначила, що проблема "штучного поповнення" ЗСУ присутня в усіх підрозділах, але особливу увагу слід приділити Повітряним силам.

"Може допомогти диджиталізація та створення електронного військового квитка", — вважає вона.

Безугла також наголосила, що потрібно усунути старших людей від керівництва військом.

Водночас Жданов вважає, що у військових частинах потрібно проводити аудит. За його словами, історії з "мертвими душами" є результатом домовленості з командиром, адже лише він може забезпечити, щоб боєць формально числився у частині, при цьому перебуваючи вдома.

"У нас є сили управління особового складу в складі Генерального штабу і відповідні відділи по особовому складу в оперативних командуваннях, які повинні здійснювати контроль наявності особового складу згідно зі штатним розкладом", — зазначив він.

Снєгирьов каже, що такі схеми є проявами корупції, і тому це питання має бути розглянуте антикорупційними органами. Він підкреслив, що це не поодинокі випадки, коли ТЦК дозволяє подібні практики.

"Головне питання до контролюючих органів, які мали б відповідати за боротьбу з подібними проявами", — додав він.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає зменшення граничного мобілізаційного віку з 60 до 55 років. Однак розгляд найближчим часом не планується.

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