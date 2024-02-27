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Эксперт объяснил, чем опасна инициатива по экономическому бронированию

27 февраля 2024 15:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперт объяснил, чем опасна инициатива по экономическому бронированию
Военнообязанный пришел в военкомат. Фото: ООТЦК и СП/Facebook
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Инициатива экономического бронирования фактически законно закрепляет концепцию "выкупа" от мобилизации, что может вызвать усиление социального недовольства. Украинцы опасаются, что это может быть легализацией коррупции.

Об этом заявил главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус, пишет издание РБК-Украина во вторник, 27 февраля.

Чем опасна инициатива экономического бронирования

По словам Уса, существует мнение, что определенная плата может освободить от мобилизации. По сути, это создает условия для "выкупа" теми, кто может себе это позволить, в то время как остальные останутся беззащитными. 

"Это негативное восприятие может создать такие негативные тенденции самом обществе, которые гипотетически могут вылиться в определенные, даже скажу так, революционные настроения. Этого, безусловно, следует избегать во время ведения войны", — отметил Ус.

Эксперт  указал на важность поиска баланса между военными нуждами и экономической стабильностью. По его мнению, полное переориентирование экономики на военные нужды без четкого понимания процесса может нанести ущерб экономике страны.

"Украине нужно искать баланс. Надо, с одной стороны, чтобы экономика работала, и были люди, работающие в этой экономике. С другой стороны чтобы и на фронте все-таки были успехи", — добавил Ус.

Напомним, адвокат Александр Потешин рассказал, могут ли граждане, у которых только что закончилось бронирование, отказаться от получения мобилизационного распоряжения.

Ранее юристы объяснили алгоритм действия в случае, если повестку  оставили в дверях.

Украина
военный призыв
мобилизация
повестки
бронирование
война в Украине
военнообязанные

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