Повестка в дверях после ВВК — адвокаты объяснили, что делать
Киевлянин Олег рассказал, что обнаружил повестку в дверях своей квартиры. По словам мужчины, военно-врачебную комиссию (ВВК) проходил за четыре месяца до этого, а в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не вызывали по телефону или по месту работы.
Специалисты на платформе Юристы.ua объяснили, что делать в такой ситуации.
Что делать с повесткой в дверях
На вопрос Олега, что делать с повесткой, которую нашел в дверях и может ли она быть боевой, юристы ответили, что такая повестка незаконно вручена.
"Повестка считается законно врученной только лично. Повестку в дверях можете игнорировать. Это повестка на уточнение данных. Мобилизационное распоряжение в дверях не оставляют", — пояснил юрист Юрий Айвазян.
Мужчина также спросил, может ли его забронировать работодатель после прохождения ВВК, на что юристы ответили положительно, ведь ВВК во время военного положения проходят раз в год.
Напомним, случается, что после прохождения ВВК и получения повестки военнообязанный попадает в больницу. Адвокат Александр Потешин ответил, что будет происходить в этом случае.
Также мы сообщали, что юристы рассказали, какое наказание грозит за неявку в ТЦК через 60 дней.
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