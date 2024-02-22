Повестка в дверях после ВВК — адвокаты объяснили, что делать

Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: te.20minut.ua

Киевлянин Олег рассказал, что обнаружил повестку в дверях своей квартиры. По словам мужчины, военно-врачебную комиссию (ВВК) проходил за четыре месяца до этого, а в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не вызывали по телефону или по месту работы.

Специалисты на платформе Юристы.ua объяснили, что делать в такой ситуации.

Что делать с повесткой в дверях

На вопрос Олега, что делать с повесткой, которую нашел в дверях и может ли она быть боевой, юристы ответили, что такая повестка незаконно вручена.

Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua

"Повестка считается законно врученной только лично. Повестку в дверях можете игнорировать. Это повестка на уточнение данных. Мобилизационное распоряжение в дверях не оставляют", — пояснил юрист Юрий Айвазян.

Мужчина также спросил, может ли его забронировать работодатель после прохождения ВВК, на что юристы ответили положительно, ведь ВВК во время военного положения проходят раз в год.

Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua

Напомним, случается, что после прохождения ВВК и получения повестки военнообязанный попадает в больницу. Адвокат Александр Потешин ответил, что будет происходить в этом случае.

Также мы сообщали, что юристы рассказали, какое наказание грозит за неявку в ТЦК через 60 дней.