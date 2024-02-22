Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Повестка в дверях после ВВК — адвокаты объяснили, что делать arrow

Повестка в дверях после ВВК — адвокаты объяснили, что делать

22 февраля 2024 01:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повестка в дверях после ВВК — адвокаты объяснили, что делать
Мужчина нашел повестку в дверях. Фото: te.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Киевлянин Олег рассказал, что обнаружил повестку в дверях своей квартиры. По словам мужчины, военно-врачебную комиссию (ВВК) проходил за четыре месяца до этого, а в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки не вызывали по телефону или по месту работы.

Специалисты на платформе Юристы.ua объяснили, что делать в такой ситуации.

Что делать с повесткой в дверях

На вопрос Олега, что делать с повесткой, которую нашел в дверях и может ли она быть боевой, юристы ответили, что такая повестка незаконно вручена.

Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua
Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua

"Повестка считается законно врученной только лично. Повестку в дверях можете игнорировать. Это повестка на уточнение данных. Мобилизационное распоряжение в дверях не оставляют", — пояснил юрист Юрий Айвазян.

Мужчина также спросил, может ли его забронировать работодатель после прохождения ВВК, на что юристы ответили положительно, ведь ВВК во время военного положения проходят раз в год.

Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua
Скриншот сообщения с сайта Юристы.ua

Напомним, случается, что после прохождения ВВК и получения повестки военнообязанный попадает в больницу. Адвокат Александр Потешин ответил, что будет происходить в этом случае.

Также мы сообщали, что юристы рассказали, какое наказание грозит за неявку в ТЦК через 60 дней.

мобилизация
повестки
бронирование
война в Украине
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
війна

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

9 февраля 2024

18:53 Дедушка главы МИД Германии Анналены Бербок оказался офицером вермахта

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

9 февраля 2024
Новость с видео

06:52 Планируете высаживать туи возле дома — эксперты ответили, стоит ли это делать

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

Актуальное по теме