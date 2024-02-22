Мобилизация в Украине — некоторым предприятиям упростили правила бронирования

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Как известно, в Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации государственные органы, предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики или удовлетворяющие потребности ВСУ и других военных формирований, имеют право бронировать от мобилизации определенное количество своих работников. Не так давно были упрощены правила бронирования работников от мобилизации для оборонных компаний. Им предложили два варианта "брони".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на официальном сайте.

Так, речь идет о следующих двух вариантах бронирования работников от призыва на военную службу:

от 50% военнообязанных мужчин;

до 50% включительно военнообязанных мужчин.

Первый вариант

Можно забронировать от 50% работников независимо от военно-учетной специальности. Сюда входят те предприятия, учреждения и организации, которые:

производят товары для военных;

разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней;

производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Также важно соблюдать следующие два критерия:

Предприятие должно быть в стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта. Более 50% их общего размера производства составляют продукты, работы и сервисы оборонного назначения (за последний отчетный период).

Второй вариант

Предлагают бронировать до 50% военнообязанных работников.

Это касается предприятий, работающих:

в сфере индустрии;

космической деятельности;

самолетостроительной отрасли.

Предприятия должны соответствовать трем из пяти критериев:

Более 50% товаров имеют оборонное предназначение. Выполнение работ, предоставление услуг и изготовление товаров для предприятия Оборонно-промышленного комплекса. Есть контракт с государственным заказчиком в сфере обороны. Включены в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, согласно ЗУ от 17.07.2020 № 808-IX "Об оборонных закупках". Участие в реализации задач и мер, предусмотренных государственными целевыми программами в самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.

Отметим, что для бронирования собственных работников от призыва руководству предприятия для начала необходимо обратиться в Минстратегпром.

Ранее мы писали, что украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

Напомним, мы сообщали, что НБУ изменил правила бронирования военнообязанных для банков.

Также мы информировали, в Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации.