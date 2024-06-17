Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Добровольная явка в ТЦК — юрист объяснил бонусы для военнообязанных arrow

Добровольная явка в ТЦК — юрист объяснил бонусы для военнообязанных

17 июня 2024 10:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Какие поощрения могут получить мобилизованные украинцы — объяснение юриста
Военнообязанный в военкомате. Фото иллюстративное: Армія.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому украинцам продлили еще на 60 дней обновление данных в ТЦК СП. Однако в тексте документа есть не только санкционная основа, но и поощрительная.

Такую информацию сообщил адвокат Ярослав Жукровский в эфире "Украинского радио" в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

Какие бонусы получат мобилизованные

Правозащитник утверждает, что за короткий срок на военную учебу никто человека не отправит.

"Людям, которые самостоятельно приходят в ТЦК, законом предоставлена возможность получить мобилизационное распоряжение и повестку на отправку не в этот же день, а через месяц-полтора. Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", — сказал он.

Жукровский добавил, что, когда военнообязанный подписывает свой первый контракт, ему дают возможность получить 150 тысяч на покупку автомобиля и погашение первого взноса ипотеки. Однако это возможно, если первый контракт заключен на пять лет.

"А есть еще одно новшество: действующие военные, имеющие инвалидность, могут уволиться с военной службы, даже если ВВК сочли их пригодными. Для этого надо подать рапорт и документы. И командир обязан его уволить. Это — позитив. Потому что многие ребята, которые шли в первые дни полномасштабного вторжения, были лицами с инвалидностью", — рассказал адвокат.

Напомним, ранее мы сообщали, что существует несколько причин, которые могут оправдать неявку военнообязанного в ТЦК СП.

В то же время специалисты Бесплатной юридической помощи рассказали, какие права имеют граждане и военнослужащие и какая ответственность их будет ожидать в связи с нарушениями.

А адвокат Ростислав Кравец заявил, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности, однако есть определенный нюанс.

мобилизация
война в Украине
военный учет
Украина
ТЦК и СП
военнообязанные
деньги
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку