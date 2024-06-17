Какие поощрения могут получить мобилизованные украинцы — объяснение юриста

Военнообязанный в военкомате. Фото иллюстративное: Армія.Inform

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому украинцам продлили еще на 60 дней обновление данных в ТЦК СП. Однако в тексте документа есть не только санкционная основа, но и поощрительная.

Такую информацию сообщил адвокат Ярослав Жукровский в эфире "Украинского радио" в понедельник, 17 июня.

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Какие бонусы получат мобилизованные

Правозащитник утверждает, что за короткий срок на военную учебу никто человека не отправит.

"Людям, которые самостоятельно приходят в ТЦК, законом предоставлена возможность получить мобилизационное распоряжение и повестку на отправку не в этот же день, а через месяц-полтора. Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", — сказал он.

Жукровский добавил, что, когда военнообязанный подписывает свой первый контракт, ему дают возможность получить 150 тысяч на покупку автомобиля и погашение первого взноса ипотеки. Однако это возможно, если первый контракт заключен на пять лет.

"А есть еще одно новшество: действующие военные, имеющие инвалидность, могут уволиться с военной службы, даже если ВВК сочли их пригодными. Для этого надо подать рапорт и документы. И командир обязан его уволить. Это — позитив. Потому что многие ребята, которые шли в первые дни полномасштабного вторжения, были лицами с инвалидностью", — рассказал адвокат.

Напомним, ранее мы сообщали, что существует несколько причин, которые могут оправдать неявку военнообязанного в ТЦК СП.

В то же время специалисты Бесплатной юридической помощи рассказали, какие права имеют граждане и военнослужащие и какая ответственность их будет ожидать в связи с нарушениями.

А адвокат Ростислав Кравец заявил, что отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные, которые постоянно ухаживают за отцом или матерью с первой группой инвалидности, однако есть определенный нюанс.