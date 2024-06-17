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Відстрочка по догляду за людиною з інвалідністю — юрист розповів про один важливий документ

17 червня 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як оформити відстрочки від мобіліхації, якщо потрібно доглядати за батьками з інвалідністю
Чоловік підтримує людину похилого віку. Фото ілюстративне: Adobe Stock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності. Але якщо в родині є інші — невійськовозобов'язані особи — які також повинні опікуватися батьками, відстрочку не дають. 

Про особиливості оформлення відстрочки у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю у своєму блозі розповів адвокат Ростислав Кравець

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Юрист нагадав, що наявність другої групи інвалідностів в одного з родичів — не підстава для отримання відстрочки. Оскільки є урядова постанова, в якій прописано, що такі люди не потребують стороннього догляду. 

Але проблеми можуть виникнути і під час оформлення відстрочки з метою постійного догляду за батьками з першою групою інвалідністі. Якщо у вас є близькі, невійськовозобов'язані, родичі, які також повинні доглядати за батьком/матір'ю. 

"Керівник ТЦК або комісія (створена при місцевій раді для розгяду заяви військовозобов'язаного, — Ред.) скажуть, що є інша особа, яка проживає на окупованих територіях чи які з вами не спілкуються 50 років, з якими ви невідомо, в яких відносинах", — наводить приклади відмови у відстрочці адвокат Ростислав Кравець.  

Важливий документ від родича з інвалідністю для оформлення відстрочки опікуну 

Військовозобов'язаний має подати відовідну заяву до місцевої ради. Там створять комісію з місцевих депутатів та представників громадських організацій, які перевірять інформацію, надану заявником. 

Заяву про надання відстрочки також треба віднести до ТЦК. 

"ТЦК має перевіряти родинні зв'язки військовозобов'язаного з людиною, що має інвалідність. А не ви", — наголошує юрист. 

Щоб закрити питання з невійськовозобов'язаними родичами, треба, аби людина, яка потребує догляду, написала заяву, що немає інших осіб, які згідно з законом можуть її утримувати, оскільки вона не потребує матеріальної допомоги. 

Нагадаємо, після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК та СП, але неявку можуть виправдати, якщо людина не прийшла до військкомату через стихійне лихо, стан здоров'я, військові дії або смерть близького родича.

Також ми повідомляли, що в Одесі незалежна профспілкова організація Центру екстреної меддопомоги закликала Володимира Зеленського забронювати співробітників "екстренки" від мобілізації.

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