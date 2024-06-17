Як оформити відстрочки від мобіліхації, якщо потрібно доглядати за батьками з інвалідністю

Чоловік підтримує людину похилого віку. Фото ілюстративне: Adobe Stock

Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності. Але якщо в родині є інші — невійськовозобов'язані особи — які також повинні опікуватися батьками, відстрочку не дають.

Про особиливості оформлення відстрочки у зв'язку з доглядом за людиною з інвалідністю у своєму блозі розповів адвокат Ростислав Кравець.

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Юрист нагадав, що наявність другої групи інвалідностів в одного з родичів — не підстава для отримання відстрочки. Оскільки є урядова постанова, в якій прописано, що такі люди не потребують стороннього догляду.

Але проблеми можуть виникнути і під час оформлення відстрочки з метою постійного догляду за батьками з першою групою інвалідністі. Якщо у вас є близькі, невійськовозобов'язані, родичі, які також повинні доглядати за батьком/матір'ю.

"Керівник ТЦК або комісія (створена при місцевій раді для розгяду заяви військовозобов'язаного, — Ред.) скажуть, що є інша особа, яка проживає на окупованих територіях чи які з вами не спілкуються 50 років, з якими ви невідомо, в яких відносинах", — наводить приклади відмови у відстрочці адвокат Ростислав Кравець.

Важливий документ від родича з інвалідністю для оформлення відстрочки опікуну

Військовозобов'язаний має подати відовідну заяву до місцевої ради. Там створять комісію з місцевих депутатів та представників громадських організацій, які перевірять інформацію, надану заявником.

Заяву про надання відстрочки також треба віднести до ТЦК.

"ТЦК має перевіряти родинні зв'язки військовозобов'язаного з людиною, що має інвалідність. А не ви", — наголошує юрист.

Щоб закрити питання з невійськовозобов'язаними родичами, треба, аби людина, яка потребує догляду, написала заяву, що немає інших осіб, які згідно з законом можуть її утримувати, оскільки вона не потребує матеріальної допомоги.

Нагадаємо, після отримання повістки військовозобов'язаний повинен з'явитися у зазначений час до ТЦК та СП, але неявку можуть виправдати, якщо людина не прийшла до військкомату через стихійне лихо, стан здоров'я, військові дії або смерть близького родича.

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