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Добровільна явка у ТЦК — юрист пояснив бонуси для військовозобов'язаних

17 червня 2024 10:12
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Ілля Рябінін
редактор
Які заохочення можуть отримати мобілізовані українці — пояснення юриста
Військовозобов'язаний у військкоматі. Фото ілюстративне: Армія.Inform
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію, згідно з яким українцям подовжили ще на 60 днів оновлення даних у ТЦК СП. Проте в тексті документа є не тільки санкційне підґрунтя, а й заохочувальне.

Таку інформацію повідомив адвокат Ярослав Жукровський в етері "Українського радіо" у понеділок, 17 червня.

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Які бонуси отримають мобілізовані 

Правозахисник стверджує, що за короткий термін на військове навчання ніхто людину не відправить.

"Людям, які самостійно приходять до ТЦК, законом надано можливість отримати мобілізаційне розпорядження і повістку на відправлення не цього ж дня, а через місяць-півтора. Це такий бонус від держави, щоби людина мала можливість завершити свої справи", — сказав він.

Жукровський додав, що, коли військовозобов’язаний підписує свій перший контракт, йому дають можливість отримати 150 тисяч на купівлю автомобіля та погашення першого внеску іпотеки. Проте це можливо, якщо перший контракт укладено на п'ять років.

"А є ще одна новація: чинні військові, які мають інвалідність, можуть звільнитися з військової служби, навіть якщо ВЛК визнали їх придатними. Для цього треба подати рапорт та документи. І командир зобов’язаний його звільнити. Це — позитив. Тому що багато хлопців, які йшли в перші дні повномасштабного вторгнення, були особами з інвалідністю", — розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що існують декілька причин, які можуть виправдати неявку військовозобов'язаного до ТЦК СП

Водночас фахівці Безоплатної правничої допомоги розповіли, які права мають громадяни та військкоми, та яка відповідальність на них чекатиме у зв'язку із порушеннями.

А адвокат Ростислав Кравець заявив, що відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов'язані, які постійно доглядають за батьком або матір'ю з першою групою інвалідності, проте є певний нюанс.

мобілізація
війна в Україні
військовий облік
Україна
ТЦК та СП
військовозобов'язані
гроші
ЗСУ

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