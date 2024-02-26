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Демобилизация защитников — военный эксперт анонсировал важное решение, которое готовит Рада

26 февраля 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Демобилизация защитников — военный эксперт анонсировал важное решение, которое готовит Рада
Военный Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Военный эксперт, ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий заявил, что в законопроекте о мобилизации есть важное положение по демобилизации военных. Согласно ему бойцы "свое отвоюют" и вернутся домой, а их места займут другие люди. Однако норма о 36 месяцах имеет свои недостатки, поэтому Верховная Рада над кое-чем рассуждает.

Об этом сообщает 24 канал в воскресенье, 25 февраля.

Демобилизация военных

Дикий объяснил, что демобилизация через 36 месяцев будет касаться как военных, которые на передовой, так и отбывающих службу в тылу.

Эксперт считает, что корректно было бы ввести "боевой коэффициент". Над этим уже якобы размышляют в Верховной Раде.

"Вчера виделся с одним из депутатов из оборонного комитета. Там обсуждалась соответствующая правка о введении боевого коэффициента. Условно, что "на нуле" день считается за 2 или за 3. Если это действительно правда, то норма приобретает правильный вид. Это будет первый за все время шаг в сторону справедливости для тех, кто уже два года нас защищает", — отметил Дикий.

Напомним, что Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев в пятницу, 23 февраля. Решение поддержали 319 народных депутатов.

Также мы писали, что вынесение вопроса демобилизации срочников отдельным документом имеет свою логику. В Раде ответили почему.

закон
военные
мобилизация
законопроект
война в Украине
війна
демобилизация

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