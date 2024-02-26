Демобилизация защитников — военный эксперт анонсировал важное решение, которое готовит Рада
Военный эксперт, ветеран войны России с Украиной Евгений Дикий заявил, что в законопроекте о мобилизации есть важное положение по демобилизации военных. Согласно ему бойцы "свое отвоюют" и вернутся домой, а их места займут другие люди. Однако норма о 36 месяцах имеет свои недостатки, поэтому Верховная Рада над кое-чем рассуждает.
Об этом сообщает 24 канал в воскресенье, 25 февраля.
Демобилизация военных
Дикий объяснил, что демобилизация через 36 месяцев будет касаться как военных, которые на передовой, так и отбывающих службу в тылу.
Эксперт считает, что корректно было бы ввести "боевой коэффициент". Над этим уже якобы размышляют в Верховной Раде.
"Вчера виделся с одним из депутатов из оборонного комитета. Там обсуждалась соответствующая правка о введении боевого коэффициента. Условно, что "на нуле" день считается за 2 или за 3. Если это действительно правда, то норма приобретает правильный вид. Это будет первый за все время шаг в сторону справедливости для тех, кто уже два года нас защищает", — отметил Дикий.
Напомним, что Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой на 12 месяцев в пятницу, 23 февраля. Решение поддержали 319 народных депутатов.
Также мы писали, что вынесение вопроса демобилизации срочников отдельным документом имеет свою логику. В Раде ответили почему.
Читайте Новини.LIVE!