Почему повестка может прийти лицу с инвалидностью — объяснение ВСУ

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: МОТЦК и СП

В Украине идет военное положение и общая мобилизация военнообязанных. В то же время повестки могут получать не только полностью пригодные призывники, но и лица с инвалидностью.

Почему так происходит, пояснила пресс-служба Оперативного Командования "Север".

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Повестки для лиц с инвалидностью

В ОК "Север" рассказали, что одной из наиболее распространенной претензией к работникам ТЦК, которая встречается в соцсетях, является вручение повесток мужчинам с инвалидностью.

Там объяснили, что если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то в военкомате о его инвалидности знать не могут.

Соответствующие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487, в котором указано, что в случае изменения персональных данных — брак, состояния здоровья, рождение ребенка и т.д. — военнообязанные должны в течение семи дней сообщить в ТЦК.

"То есть, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше", — добавили в ОК.

Скриншот поста ОК "Север"

Напомним, в Украине могут мобилизовывать лиц, имеющих вторую и третью группу инвалидности. Это обусловлено тем, что в стране упал мобилизационный потенциал.

Также руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков рассказал, куда направляют служить мужчин, которых ВВК сочла ограниченно пригодными.