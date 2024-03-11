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Чому повістка може прийти особі з інвалідністю — пояснення ЗСУ

11 березня 2024 14:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чому повістка може прийти особі з інвалідністю — пояснення ЗСУ
Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: МОТЦК та СП
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Водночас повістки можуть отримувати не лише повністю придатні призовники, а й особи з інвалідністю.

Чому так відбувається, пояснила пресслужба Оперативного Командування "Північ".

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Повістки особам з інвалідністю

В ОК "Північ" розповіли, що однією з найрозповсюдженішою претензією до працівників ТЦК, яка трапляється у соцмережах, є вручення повісток чоловікам з інвалідністю.

Там пояснили, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то у військкоматі про його інвалідність знати не можуть.

Відповідні випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487, в якій зазначено, що у разі зміни персональних даних — шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо — військовозобов’язані мають протягом семи днів повідомити в ТЦК.

"Тобто, якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше", — додали в ОК.

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Скриншот допису ОК "Північ"

Нагадаємо, в Україні можуть мобілізовувати осіб, які мають другу та третю групу інвалідності. Це обумовлено тим, що в країні впав мобілізаційний потенціал.

Також керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, куди направляють служити чоловіків, яких ВЛК визнала обмежено придатними.

військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні
особа з інвалідністю

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