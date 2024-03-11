Чому повістка може прийти особі з інвалідністю — пояснення ЗСУ
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація військовозобов'язаних. Водночас повістки можуть отримувати не лише повністю придатні призовники, а й особи з інвалідністю.
Чому так відбувається, пояснила пресслужба Оперативного Командування "Північ".
Повістки особам з інвалідністю
В ОК "Північ" розповіли, що однією з найрозповсюдженішою претензією до працівників ТЦК, яка трапляється у соцмережах, є вручення повісток чоловікам з інвалідністю.
Там пояснили, що якщо чоловік отримав інвалідність після приписки до призовної дільниці або взагалі не стоїть на обліку в ТЦК, то у військкоматі про його інвалідність знати не можуть.
Відповідні випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487, в якій зазначено, що у разі зміни персональних даних — шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо — військовозобов’язані мають протягом семи днів повідомити в ТЦК.
"Тобто, якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше", — додали в ОК.
Нагадаємо, в Україні можуть мобілізовувати осіб, які мають другу та третю групу інвалідності. Це обумовлено тим, що в країні впав мобілізаційний потенціал.
Також керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков розповів, куди направляють служити чоловіків, яких ВЛК визнала обмежено придатними.
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