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Законопроєкт про мобілізацію — Безугла розповіла, що пропонують змінити для осіб з інвалідністю

7 березня 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію — Безугла розповіла, що пропонують змінити для осіб з інвалідністю
Засідання комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Фото: t.me/marybezuhla
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки у четвер, 7 березня, продовжив розгляд законопроєкту про проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Вперше у засіданні брав участь голова "Національної асамблеї інвалідів України" та Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.

Про це розповіла нардепка Мар'яна Безугла у Telegram.

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За словами Безуглої, на засіданні говорили про осіб з інвалідністю.

"Наголошую, знову говорили, а не голосували правки. Тобто досі жодної з 4195 поданих правок не проголосовано", — зазначила нардепка.

Сушкевич наполягав, що:

  • всі особи з інвалідністю мають бути мобілізовані тільки добровільно;
  • особа з інвалідністю має мати право вибрати собі доглядальника;
  • не потрібно додаткового підтвердження для І-ІІ групи при оформленні доглядальника. 

Безугла наголосила, що підтримує його пропозиції.

"Коли я вкотре звернула увагу, що ми досі не перейшли до конкретних правок, а експертів можна було долучити раніше, і що запрошеним гостям не дали змогу договорити, мені спробували виключити мікрофон", — розповіла Безугла.

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Допис Безуглої. Фото: скриншот

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що законопроєкт про мобілізацію особливо не змінить питання щодо демобілізації. Він наголосив, що Генеральний штаб Збройних сил вже давно повинен був провести ротацію.

Також командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк розповів, як в Україні будуть готувати до війни щойно мобілізованих чоловіків. За його словами, їх повинні навчати інструктори з бойовим досвідом.

Верховна Рада
Мар'яна Безугла
українці
Україна
нардепи
мобілізація
законопроєкт

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