Мобилизация в Украине — угроза для мужчин за границей

Работники ТЦК пришли к мужчине. Иллюстративное фото: АрмияInform

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, был изменен порядок вручения повесток военнообязанным.

Об этом говорится в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Повестки для мужчин за границей

Начиная с 18 июля, повестки могут посылать по почте по адресу, указанному в учетных данных ТЦК. Но в случае, если мужчина не обновил свои данные, ее направят на адрес зарегистрированного места жительства.

В то же время повестка будет считаться врученной, если:

человек лично подписал его получение;

есть видеофиксация вручения или ознакомления с ее содержанием;

зафиксирован акт отказа от получения повестки или отказ от общения с уполномоченным лицом;

получение заказного письма;

проставление отметки об отказе получить почтовую отправку;

отсутствия лица по указанному адресу проживания.

В случае неявки в определенный срок в ТЦК уважительными причинами считаются:

препятствия стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории;

смерть близкого родственника;

другие обстоятельства, помешавшие лично прибыть в указанный пункт.

Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими официальными органами. Также при возникновении их гражданин в течение трех дней обязан сообщить ТЦК о причинах и прибыть не позднее чем через семь календарных дней.

Поэтому даже находящиеся за рубежом мужчины не могут избежать вручения повестки. А ответственность за это подразумевает значительные штрафы.

Напомним, в случае выявления работником ТЦК нарушения в военно-учетных документах военнообязанного ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Также британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.