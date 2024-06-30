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Мужчинам за границей не удастся избежать мобилизации — каким образом будут вручать повестки

30 июня 2024 13:40
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Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — угроза для мужчин за границей
Работники ТЦК пришли к мужчине. Иллюстративное фото: АрмияInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, был изменен порядок вручения повесток военнообязанным.

Об этом говорится в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Повестки для мужчин за границей

Начиная с 18 июля, повестки могут посылать по почте по адресу, указанному в учетных данных ТЦК. Но в случае, если мужчина не обновил свои данные, ее  направят на адрес зарегистрированного места жительства.

В то же время повестка будет считаться врученной, если:

  • человек лично подписал его получение;
  • есть видеофиксация вручения или ознакомления с ее содержанием;
  • зафиксирован акт отказа от получения повестки или отказ от общения с уполномоченным лицом;
  • получение заказного письма;
  • проставление отметки об отказе получить почтовую отправку;
  • отсутствия лица по указанному адресу проживания.

В случае неявки в определенный срок в ТЦК уважительными причинами считаются:

  • препятствия стихийному характеру;
  • болезнь гражданина;
  • военные действия на соответствующей территории;
  • смерть близкого родственника;
  • другие обстоятельства, помешавшие лично прибыть в указанный пункт.

Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими официальными органами. Также при возникновении их гражданин в течение трех дней обязан сообщить ТЦК о причинах и прибыть не позднее чем через семь календарных дней.

Поэтому даже находящиеся за рубежом мужчины не могут избежать вручения повестки. А ответственность за это подразумевает значительные штрафы.

Напомним, в случае выявления работником ТЦК нарушения в военно-учетных документах военнообязанного ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.

Также британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.

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ТЦК и СП
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