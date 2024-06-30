Мобилизация в Украине — угроза для мужчин за границей

Мужчинам за границей не удастся избежать мобилизации — каким образом будут вручать повестки
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Согласно ему, был изменен порядок вручения повесток военнообязанным.
Об этом говорится в статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Повестки для мужчин за границей
Начиная с 18 июля, повестки могут посылать по почте по адресу, указанному в учетных данных ТЦК. Но в случае, если мужчина не обновил свои данные, ее направят на адрес зарегистрированного места жительства.
В то же время повестка будет считаться врученной, если:
- человек лично подписал его получение;
- есть видеофиксация вручения или ознакомления с ее содержанием;
- зафиксирован акт отказа от получения повестки или отказ от общения с уполномоченным лицом;
- получение заказного письма;
- проставление отметки об отказе получить почтовую отправку;
- отсутствия лица по указанному адресу проживания.
В случае неявки в определенный срок в ТЦК уважительными причинами считаются:
- препятствия стихийному характеру;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории;
- смерть близкого родственника;
- другие обстоятельства, помешавшие лично прибыть в указанный пункт.
Однако эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими официальными органами. Также при возникновении их гражданин в течение трех дней обязан сообщить ТЦК о причинах и прибыть не позднее чем через семь календарных дней.
Поэтому даже находящиеся за рубежом мужчины не могут избежать вручения повестки. А ответственность за это подразумевает значительные штрафы.
Напомним, в случае выявления работником ТЦК нарушения в военно-учетных документах военнообязанного ему грозит штраф от 17 до 25,5 тыс. гривен.
Также британское издание The Guardian опубликовало истории украинских мужчин, скрывающихся от мобилизации.
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