Мужчинам в одном районе Днепропетровской области приказали прийти в ТЦК даже без повестки

Сотрудники ТЦК и СП. Фото: facebook com OOTCKSP

Военнообязанным мужчинам в одном районе Днепропетровской области приказали прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки даже без повестки. Речь идет о Никопольском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Никопольского городского совета.

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На сайте опубликовали выписку начальника Никопольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки "О проведении мобилизации".

В нем говорится, что всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Никополя, Покрова, Марганца, Томаковки и Никопольского района, имеющим мобилизационные распоряжения или в случае получения ими персональных повесток начальника районного ТЦК явиться в сроки и по адресам, указанным в их мобилизационных распоряжениях или персональных повестках.

Их просят иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Приказ идти в ТЦК без получения повестки

Военнообязанным, которые находятся на воинском учете в других районных или городских территориальных центрах, и временно находятся на территории Никопольского района, необходимо немедленно вернуться к своим местам постоянного проживания и посетить пункты, указанные в их мобилизационных распоряжениях. В случае невозможности этого, они должны обратиться в районный территориальный центр по месту своего воинского учета.

При себе иметь документы и личные вещи, отмеченные в мобилизационных распоряжениях и персональных повестках.

Военнообязанным, не получившим мобилизационных распоряжений или персональных повесток по их вызову в районный ТЦК, следует явиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту их военного учета не позднее 30 апреля 2024 года.

Напомним, майор Вооруженных сил Украины (ВСУ), заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин считает несправедливым процесс редактирования нового законопроекта о мобилизации. В частности, он подверг критике добавление нормы о броне от призыва отдельных категорий. По его словам, это лишь узаконит принцип "война только бедным".

Также народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк рассказал, что в Украине могут измениться условия мобилизации. По его словам, 45% всех правок было принято либо полностью, либо частично.