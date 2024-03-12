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Бронювання від мобілізації за гроші — військовий розкритикував ідею нардепів

12 березня 2024 04:54
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Бронювання від мобілізації за гроші — військовий розкритикував ідею нардепів
Максим Жорін. Фото: Третя штурмовва
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Майор Збройних сил України (ЗСУ), заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін вважає несправедливим процес редагування нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, він розкритикував додавання норми про бронь від призову окремих категорій. За його словами, це лише узаконить принцип "війна лише для бідних".

Про це Жорін написав в Telegram у понеділок, 11 березня.

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Бронювання від мобілізації за гроші — військовий розкритикував ідею нардепів - фото 1
Пост Жоріна. Фото: скриншот

Бронювання від мобілізації за гроші — як це відбуватиметься

Військовослужбовець пропонує змінити підхід до рекрутингу та підготовки військових.

"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Замість того, щоб змінити підхід до рекрутингу та підготовки — вирішили узаконити принцип "війна тільки для бідних", — заявив Жорін.

Крім того, він висловився про затягування процесу. Жорін попереджає, що на фронті склалася складна ситуація. Тому розгляд великої кількості ініціатив може спричинити катастрофу.

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й***нуті [ненормальні — ред.] ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію", ― попереджає військовий.

Нагадаємо, раніше українська влада розглядає два варіанти економічного бронювання.

Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що підприємства, які працюють "по-білому", мають більше можливостей для бронювання своїх працівників від мобілізації.

ЗСУ
армія
військовий призов
мобілізація
бронювання
Максим Жорін

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