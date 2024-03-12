Чоловікам в одному районі Дніпропетровської області наказали прийти в ТЦК навіть без повістки

Працівники ТЦК та СП. Фото: facebook com OOTCKSP

Військовозобов'язаним чоловікам в одному районі Дніпропетровської області наказали прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки навіть без повістки. Йдеться про Нікопольський район.

Про це повідомила пресслужба Нікопольської міської ради.

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На сайті опублікували витяг начальника Нікопольського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки "Про проведення мобілізації".

У ньому йдеться, що всім військовозобов'язаним чоловікам, які проживають на території Нікополя, Покрова, Марганця, Томаківки та Нікопольського району, які мають мобілізаційні розпорядження або в разі отримання ними персональних повісток начальника районного ТЦК з'явитися у строки та за адресами, зазначеними у їхніх мобілізаційних розпорядженнях або персональних повістках.

Їх просять мати при собі документи та особисті речі, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Наказ йти до ТЦК без отримання повістки

Військовозобов'язаним, які перебувають на військовому обліку у інших районних або міських територіальних центрах, та тимчасово перебувають на території Нікопольського району, необхідно негайно повернутися до своїх місць постійного проживання та відвідати пункти, вказані у їх мобілізаційних розпорядженнях. У разі неможливості цього, вони повинні звернутися до районного територіального центру по місцю свого військового обліку.

При собі мати документи та особисті речі, зазначені в мобілізаційних розпорядженнях і персональних повістках.

Військовозобов'язаним, які не отримали мобілізаційних розпоряджень або персональних повісток щодо їх виклику до районного ТЦК, слід з'явитися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їхнього військового обліку не пізніше, ніж до 30 квітня 2024 року.

Нагадаємо, майор Збройних сил України (ЗСУ), заступник командира Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Максим Жорін вважає несправедливим процес редагування нового законопроєкту про мобілізацію. Зокрема, він розкритикував додавання норми про бронь від призову окремих категорій. За його словами, це лише узаконить принцип "війна лише для бідних".

Також народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що в Україні можуть змінитися умови мобілізації. За його словами, 45% від усіх правок було прийнято або повністю, або частково.