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Можно ли обновить данные в Резерв+ после 16 июля — в Минобороны ответили

17 июля 2024 20:22
Дмитрий Галушка - Редактор
Обновление данных в Резерв+ после 16 июля
Приложение "Резерв+". Фото: РБК-Украина
Дмитрий Галушка - Редактор

В Министерстве обороны Украины сообщили, что обновить данные в приложении "Резерв+" военнообязанные смогут и после 16 июля. Сейчас уже преодолена отметка в 3,4 миллиона обновлений.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в интервью на YouTube-канале "єПитання".

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Можно ли обновить данные после 16 июля

По ее словам, "Резерв+" уже преодолел отметку в 3,4 миллиона обновлений. Из них 83,5 тысячи обновлений произошло за границей. Она обратила внимание, что украинцы обновляли свои данные даже на Гаити и в Гренландии.

Также Черногоренко напомнила, что у "Резерв+" остается возможность обновить данные даже после 16 числа при первой авторизации. Это касается тех, кто раньше не использовал приложение.

Напомним, граждан, которые не обновили данные в ТЦК, ждут санкции. Это могут быть штрафы или временные ограничения в праве использования транспортных средств. В случае, если нарушитель не будет платить штраф, на его счета могут наложить арест.

Также мы сообщали, что во вторник, 16 июля, в ЦПАУ Киева были огромные очереди. Граждане, еще не обновившие свои данные, пытались успеть сделать это в последний день, ведь с 17 июля за несвоевременное обновление данных будут штрафовать.

ВСУ Украина личные данные мобилизация ТЦК и СП военнообязанные резерв

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