Мобілізація в Україні — Міноборони попередило чоловіків про великі штрафи

У Міноборони попередили про санкції для тих, хто не оновив дані у ТЦК
Громадянам, які не оновили свої облікові дані у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), загрожують санкції. У військовозобов'язаних було два місяці аби це зробити.
Про це повідомила представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України підполковник юстиції Ірина Гарбуз у вівторок, 16 липня.
Які санкції будуть застосовувати до тих, хто не оновив дані
У Міноборони зазначили, що військовозобов'язані, які не встигли оновити свої військово облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.
"Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов’язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна було через ТЦК та СП, ЦНАП або в застосунку Резерв+. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до громадян можуть бути застосовані штрафні санкції або тимчасові обмеження в праві користування транспортними засобами.
"Якщо громадянин не сплачує штраф, то може бути накладений арешт на рахунки", — сказала Гарбуз.
Вона наголосила, що сума штрафу складає 17 000 гривень, за повторне порушення протягом року 25 500 гривень.
Водночас адвокат Ростислав Кравець в етері День.LIVE заявив, що штрафи за непоновлення даних незаконні. Єдине, що можуть наразі зробити Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, — це звертатися до суду щодо позбавлення права керування транспортними засобами.
Також ми повідомляли про те, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову.
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