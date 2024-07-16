Мобілізація в Україні — у Києві величезні черги у ЦНАПах

Черга біля ЦНАПу. Фото: РБК-Україна

У Києві спостерігаються величезні черги в ЦНАПах, де громадяни намагаються оновити свої облікові дані поки це можна зробити без штрафу. Відповідно до закону про мобілізацію кінцевим терміном оновлення є 16 липня.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Черги на оновлення облікових даних у ЦНАПах Києва

У столичних центрах надання адміністративних послуг у вівторок, 16 липня, стоять величезні черги бажаючих оновити свої облікові дані. Громадяни, зокрема військовозобов'язані, прийшли оновити свої дані до 16 липня, поки це можна зробити без штрафу.

"Я тут із 7 ранку сьогодні, людей записують на листочок. Я в черзі 94. Сімейні обставини були складними, щоб оновити дані раніше. Взагалі я вже у ЦНАПі декілька днів, але вчора приїхав пізніше, то записався аж 190. Зрозумів, що сенсу не буде", — сказав один із чоловіків у коментарі для Київ24.

Інший же зазначив, що також приїхав до ЦНАПу вдруге. Сьогодні він у черзі 42, але чекає своєї черги з 05:25.

Згідно з новим законом про мобілізацію, до 16 липня всі військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Оновити треба саме місце проживання, контактний номер телефону і пошту.

Черги у ЦНАПах та ТЦК в останній день оновлення даних великі по всій Україні.

Нагадаємо, українці, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Поважною причиною несвоєчасного оновлення може бути лише хвороба.

Також ми повідомляли про те, що, сплативши штраф за порушення правил військового обліку та мобілізації, військовозобов'язаний не звільняється від призову.