Оновлення даних в Резерв+ після 16 липня

Додаток "Резерв+". Фото: РБК-Україна

В Міністерстві оборони України повідомили, що оновити дані у додатку "Резерв+" військовозобов'язані зможуть і після 16 липня. Наразі вже подолано позначку в 3,4 мільйона оновлень.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв'ю на YouTube-каналі "єПитання".

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Чи можна оновити дані після 16 липня

За її словами, "Резерв+" вже подолав позначку в 3,4 мільйона оновлень. З них 83 500 оновлень відбулося за кордоном. Вона звернула увагу, що українці оновлювали свої дані навіть на Гаїті та в Гренландії.

Також Черногоренко нагадала, що в "Резерв+" залишається можливість оновити дані навіть після 16-го числа при першій авторизації. Це стосується тих, хто раніше не користувався застосунком.

Нагадаємо, на громадян, які не оновили дані у ТЦК, чекають санкції. Це можуть бути штрафи або тимчасові обмеження у праві на користування транспортними засобами. У разі, якщо порушник не сплачуватиме штраф, на його рахунки можуть накласти арешт.

Також ми повідомляли, що у вівторок, 16 липня, у ЦНАПах Києва були величезні черги. Громадяни, які ще не оновили свої дані, намагалися встигнути зробити це в останній день, адже з 17 липня за невчасне оновлення даних штрафуватимуть.