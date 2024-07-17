Скільки українців оновили дані в "Резерв+" — у Міноборони назвали цифру

Чоловік тримає в руці телефон із відкритим застосунком "Резерв+". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Останніми днями кількість громадян, які оновлювали дані, стрімко зросла. Станом на ранок вівторка, 16 липня, військово-облікові дані через мобільний додаток "Резерв+" оновили понад три мільйони громадян.

Про це у вівторок, 16 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

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"На ранок 16 липня свої дані через додаток "Резерв+" оновили майже 3,2 мільйона наших громадян і також майже 3 мільйони сформували електронний військово-обліковий документ", — зазначила Черногоренко.

Також вона додала, що протягом останніх днів навантаження на реєстри зросло втричі. Онлайн-оновлення даних надає військовозобов'язаним можливість завантажити свій електронно-військовий документ через "Резерв+". У додатку цей документ можна буде показувати всім службами, що здійснюють перевірку, зокрема блокпостам і пунктам прикордонної служби.

Нагадаємо, на громадян, які не оновили дані у ТЦК, чекають санкції. Це можуть бути штрафи або тимчасові обмеження у праві на користування транспортними засобами. У разі, якщо порушник не сплачуватиме штраф, на його рахунки можуть накласти арешт.

Також ми повідомляли, що у вівторок, 16 липня, у ЦНАПах Києва були величезні черги. Громадяни, які ще не оновили свої дані, намагалися встигнути зробити це в останній день, адже з 17 липня за невчасне оновлення даних штрафуватимуть.