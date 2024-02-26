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Может ли выехать за границу мужчина, у которого есть жена с инвалидностью — разъяснение адвоката

26 февраля 2024 10:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Может ли выехать за границу мужчина, у которого есть жена с инвалидностью — разъяснение адвоката
Пограничник проверяет водительские документы. Иллюстративное фото: ГПСУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, мужчинам призывного возраста, не имеющим законной уважительной причины, и военнослужащим запрещено выезжать из Украины во время действия военного положения и общей мобилизации. Верховная Рада недавно приняла закон о продлении в Украине мобилизации, которая будет действовать до середины мая. Несмотря на ограничения выезда за границу, для определенных категорий мужчин существуют исключения.

Адвокат Андрей Межирицкий объяснил, может ли выехать за границу мужчина, у которого есть жена с инвалидностью II группы, и что для этого нужно.

Правила выезда за границу мужчин, имеющих жену с инвалидностью

Адвокат отметил, что инвалидность у жены является основанием для получения отсрочки от мобилизации и выезда мужчины из Украины.

Документы, необходимые для пересечения границы со следующими условиями:

  • паспорта для выезда за границу (мужа и жены);
  • оригинал свидетельства о браке;
  • пенсионное удостоверение жены, где указано группу и причину инвалидности.

"Место регистрации (общее или раздельное) не имеет значения. А вот с документами из ТЦК на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что пограничники требуют их, несмотря на то, что это не предусмотрено Правилами пересечения границы, и судебная практика, к сожалению, их в этом поддерживает", — указал Межирицкий.

Соответственно, для пересечения границы мужчина призывного возраста должен иметь с собой военно-учетный документ (приписное, военный билет, временное удостоверение военнообязанного), в котором есть штамп о нахождении на учете и наличии отсрочки.

Напомним, новым законопроектом об усилении мобилизации предусмотрен военный призыв многодетных мужчин. Речь идет о лицах, разведенных с женой и не выплачивающих алименты детям.

Также мы писали о том, что есть ряд обстоятельств, согласно которым мужчины освобождаются от мобилизации, в частности из-за болезней нервной системы. Новини.LIVE собрали список заболеваний, с которыми военнообязанный может быть освобожден от мобилизации.

война
граница
Украина
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП
адвокат

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