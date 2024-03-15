Мобилизируют ли мужчин, которые имеют тещу с инвалидностью, — юристы дали объяснение

Военнообязан в ТЦК. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

Человек, имеющий близкого родственника с инвалидностью, может получить отсрочку от мобилизации. Это касается также тех, кто имеет тещу с инвалидностью 2-й группы.

Юристы бесплатной правовой поддержки объяснили, как это работает.

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Теща с инвалидностью 2-й группы

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, имеющие одного из своих родителей или родителей жены с инвалидностью первой или второй группы.

Отсрочка от мобилизации возможна, если у человека с инвалидностью нет других трудоспособных родственников, обязанных, согласно закону, о них заботиться.

Отсрочка при наличии тещи с инвалидностью 2-й группы

Юристы отметили, что для оформления отсрочки от мобилизации необходимо оформить уход за родственником с инвалидностью.

Для этого в справке МСЭК об инвалидности тещи должно быть указано, что она нетрудоспособна и требует постороннего ухода. Кроме того, таким документом может быть заключение врачебной комиссии о необходимости постороннего ухода.

Напомним, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов объяснил, как пополнить ряды Вооруженных сил Украины мотивированными бойцами без мобилизации.

Ранее майор ВСУ Кирилл Вересс назвал главную причину проведения мобилизации в Украине.