Чи мобілізують чоловіків, які мають тещу з інвалідністю, — юристи дали пояснення

Військовозобов'язаний у ТЦК. Фото: Facebook/ЧОТЦК та СП

Чоловік, який має близького родича з інвалідністю, може отримати відстрочку від мобілізації. Це стосується також тих, хто має тещу з інвалідністю 2-ї групи.

Юристи безоплатної правової підтримки пояснили, як це працює.

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Теща з інвалідністю 2-ї групи

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи.

Відстрочка від мобілізації можлива, якщо людина з інвалідністю не має інших працездатних родичів, зобов’язаних, відповідно до закону, про них піклуватися.

Відстрочка за наявності тещі з інвалідністю 2-ї групи

Юристи зазначили, що для оформлення відстрочки від мобілізації необхідно оформити догляд за родичем з інвалідністю.

Для цього у довідці МСЕК про інвалідність тещі має бути вказано, що вона є непрацездатною та потребує стороннього догляду. Окрім того, таким документом може бути висновок лікарської комісії про потребу у сторонньому догляді.

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, як поповнити лави Збройних сил України мотивованими бійцями без мобілізації.

Раніше майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні.