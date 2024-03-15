Чи мобілізують чоловіків, які мають тещу з інвалідністю, — юристи дали пояснення
Чоловік, який має близького родича з інвалідністю, може отримати відстрочку від мобілізації. Це стосується також тих, хто має тещу з інвалідністю 2-ї групи.
Юристи безоплатної правової підтримки пояснили, як це працює.
Теща з інвалідністю 2-ї групи
Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов’язані, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з інвалідністю першої чи другої групи.
Відстрочка від мобілізації можлива, якщо людина з інвалідністю не має інших працездатних родичів, зобов’язаних, відповідно до закону, про них піклуватися.
Відстрочка за наявності тещі з інвалідністю 2-ї групи
Юристи зазначили, що для оформлення відстрочки від мобілізації необхідно оформити догляд за родичем з інвалідністю.
Для цього у довідці МСЕК про інвалідність тещі має бути вказано, що вона є непрацездатною та потребує стороннього догляду. Окрім того, таким документом може бути висновок лікарської комісії про потребу у сторонньому догляді.
Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив, як поповнити лави Збройних сил України мотивованими бійцями без мобілізації.
Раніше майор ЗСУ Кирило Верес назвав головну причину проведення мобілізації в Україні.
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