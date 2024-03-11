Бронирование по уровню зарплаты — Жорин прокомментировал планы правительства

Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных. Таким образом, в Украине отправлять на войну будут только бедных.

Такое решение прокомментировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в понедельник, 11 марта.

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Бронирование от мобилизации

"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тыс. гривен", — написал он.

Жорин возмутился, что вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, чиновники решили узаконить принцип "война только для бедных".

Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед серьезными испытаниями на фронте.

"Из-за различных е***тых инициатив и затягивания процесса у нас будет катастрофическая ситуация", — добавил военный.

Скриншот поста Жорина

Ранее нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.

Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, на этой неделе в Верховную Раду могут внести законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных.