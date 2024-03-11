Бронирование по уровню зарплаты — Жорин прокомментировал планы правительства
Кабинет Министров планирует привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы военнообязанных. Таким образом, в Украине отправлять на войну будут только бедных.
Такое решение прокомментировал экс-командир полка "Азов", заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в понедельник, 11 марта.
Бронирование от мобилизации
"Этот цирк вокруг мобилизации до сих пор продолжается. В законопроект таки собираются добавить норму о броне для отдельных категорий, в том числе для тех, кто зарабатывает от 35 тыс. гривен", — написал он.
Жорин возмутился, что вместо того, чтобы изменить подход к рекрутингу и подготовке, чиновники решили узаконить принцип "война только для бедных".
Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед серьезными испытаниями на фронте.
"Из-за различных е***тых инициатив и затягивания процесса у нас будет катастрофическая ситуация", — добавил военный.
Ранее нардеп объяснил, почему количество мобилизованных депутатов не повлияет на ситуацию на фронте.
Кроме того, по словам Министра юстиции Украины Дениса Малюськи, на этой неделе в Верховную Раду могут внести законопроект о вероятной мобилизации осужденных и заключенных.
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