Кто подлежит бронированию в марте 2024 года и сколько действует отсрочка

Бронирование работников от мобилизации. Коллаж Новини.LIVE

Как известно, бронирование военнообязанных мужчин является одним из видов отсрочки от мобилизации во время военного положения. В определенных условиях украинские работодатели имеют право оформить его для своих сотрудников.

Какие предприятия имеют право бронировать работников, кто подлежит бронированию в марте 2024 года и сколько будет действовать такая отсрочка, пишет NV.

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Есть ли изменения в процессе бронирования военнообязанных

Народные депутаты в Украине продолжают работать над новым законопроектом, который изменит порядок бронирования и будет гарантировать отсрочку от мобилизации для разных категорий специалистов.

В частности, планируют снять ограничения с определенных предприятий, которые не являются критически важными для экономики страны. Условием станет уплата работодателем ежемесячного платежа за бронирование работника.

Но пока за проект закона не проголосовано, а изменения не вступили в действие, потому действуют старые правила бронирования работников от призыва на военную службу.

Постановление НБУ №21 от 16 февраля 2024 несколько изменяет правила бронирования некоторых работников финансового сектора. Изменения касаются страховщиков и компаний, сопровождающих автоматизированные банковские системы, важных для выполнения операций в системе электронных платежей НБУ банков.

Предприятия-предоставители услуг по сопровождению такого программного обеспечения могут обращаться в Нацбанк для определения их критически важных. НБУ будет рассматривать эти обращения и будет принимать решение о важности организации экономики страны.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Кто подлежит бронированию от мобилизации с марта 2024 года

Теперь оформить бронирование возможно на работников предприятий, которые важны для отраслей национальной экономики. При этом критерии определения важности утверждены Приказом Минэкономики №952.

Кроме этого, бронированию подлежат работники критически важных предприятий. Критерии определения критически важных предприятий содержатся в Постановлении №76.

Чтобы иметь возможность бронировать работников, учреждение должно соответствовать как минимум трем критериям. Однако следует отметить, что при определенных условиях отдельно определяются определенные сферы, в которых предприятия могут претендовать на бронирование работников, если отвечают хотя бы двум критериям.

Какие предприятия имеют право бронировать военнообязанных

Бронирование работников доступно для таких предприятий и учреждений:

органы государственной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, которым установлены мобилизационные задачи (заказ);

предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

предприятия, учреждения и организации, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Важно, что организация может забронировать не более 50% военнообязанных работников. Но в некоторых случаях руководители могут просить о предоставлении бронирования на большее количество работников, если обоснуют важность конкретного сотрудника для выполнения тех или иных задач.

В то же время работники критически важных предприятий в сфере ОПК подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности. Такие организации также имеют право бронировать своих военнообязанных работников без количественных ограничений.

Также право на бронирование работников, независимо от количества военнообязанных и военных специальностей, имеют руководители предприятий, организаций и учреждений, а также отдельные госслужащие категорий А и Б.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Какой срок действия отсрочки для забронированных работников в 2024 году

Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения определяет, что срок действия отсрочки не может превышать следующих сроков:

1. Срок проведения мобилизации — для военнообязанных, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов.

2. Шесть месяцев — для военнообязанных, работающих:

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Ранее мы писали, что некоторым предприятиям разрешили бронировать более 50% мужчин.

Напомним, мы рассказывали, что украинские власти рассматривают два варианта экономического бронирования.

Также мы сообщали, получат ли отсрочку от мобилизации украинские журналисты.