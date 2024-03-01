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Стало відомо, чи отримають українські журналісти відстрочку від мобілізації

1 березня 2024 21:04
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Любомир Кучер
Редактор
Бронь від мобілізації — чи звільнять українських журналістів від служби в ЗСУ
Фотограф Сергій Нужненко, Буча, 2022 рік. Фото: Стас Юрченко, Ґрати
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Українські народні депутати все ще працюють над новим законопроєктом щодо змін у процеси мобілізації. Наразі їм треба проаналізувати тисячі внесених правок. Втім відомо, що даний документ, зокрема, регулюватиме питання щодо бронювання від призову на військову службу. 

Чи планує влада надавати відстрочку працівникам медійної сфери, розповів Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю NV.

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Бронь від мобілізації — чи звільнять українських журналістів від служби в ЗСУ
Голова Комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: censor.net

Так, за його словами, парламент не планує надавати можливість бронювання працівників ЗМІ. 

Він пояснив це на прикладі країни-агресорки Росії, де працівники федеральних медіа заброньовані та не підлягають призову. З його слів, російські журналісти, по суті, перебувають на "інформаційному фронті", адже Кремль розглядає медіа як одну з частин пропагандистського механізму.

А от в Україні ситуація інша й складніша, і пов'язана з такими факторами:  

  • немає такого рівня взаємозамінності, як у Росії;
  • фізично не вистачає "людського активу".

Тож, Ярослав Юрчишин вважає бронювання журналістів більш наївним сценарієм, ніж реалістичним.

Варто зауважити, що наразі в Україні багато журналістів мобілізовані до лав ЗСУ, серед них є й добровольці. Представники ЗМІ досить часто займають саме бойові посади. На жаль, десятки медійників загинули, хтось на фронті, а хтось висвітлюючи події у найгарячіших точках країни.  

Між тим, варто додати, що пізніше в ефірі національного телемарафону Ярослав Юрчишин заявив, що парламентський комітет з питань свободи слова готує зміни до закону про страхування, що дадуть змогу страхувати журналістів, які працюють у зоні бойових дій.

"Ми у співпраці з Національним банком за запитом нашого суспільного мовника напрацьовуємо зміни до закону про страхування, які створять можливості для страхових компаній заходити в цю тематику... щоб журналісти отримували захищеність", — сказав Юрчишин. 

Раніше ми повідомляли, що деяким підприємствам дозволили бронювати понад 50% чоловіків.

Нагадаємо, ми писали, що НБУ змінив правила бронювання військовозобов'язаних для банків.

Також ми інформували, що українська влада розглядає два варіанти економічного бронювання. 

війна
журналісти
мобілізація
законопроєкт
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військовозобов'язані

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