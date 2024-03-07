Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Боец ВСУ назвал три важных момента, которые нужно кардинально изменить в мобилизации arrow

Боец ВСУ назвал три важных момента, которые нужно кардинально изменить в мобилизации

7 марта 2024 19:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Боец ВСУ назвал три важных момента, которые нужно кардинально изменить в мобилизации
Военный проверяет документы. Фото: porady.org.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о своем отношении к мобилизационным процессам. Он выделил три аспекта, которые государство должно реализовать на уровне законов, не нарушая Конституцию Украины.

Об этом сообщил 24 канал в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Обеспечение исполнения гражданами своих обязанностей

Федоренко подчеркнул, что защищать Украину — это конституционная обязанность каждого гражданина. Он заявил, что государство должно, не нарушая Конституцию Украины, обеспечить, чтобы военнообязанные выполняли свои обязанности.

Эффективная информационная кампания

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" отметил, что в Украине должна быть проведена хорошая информационная кампания, разъясняющая украинцам, как проходит мобилизация в нашей стране. Ведь Россия активно распространяет тезисы, что якобы "приходишь в военкомат — оказываешься на передовой".

Федоренко заявляет, что в 2023 году таких случаев не было. По его словам, человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение.

Общая военная подготовка

По мнению командира батальона беспилотников "Ахиллес", все должны быть военнообязанными, пройти общую военную подготовку.

То есть в течение несколько лет нужно готовить украинцев не только к текущей войне. Но вообще давать людям возможности, знания и умения, чтобы они могли защитить страну с оружием в руках.

Федоренко заявил, что если бы все были подготовлены, сейчас был бы совсем другой результат на поле боя и больше жизней было бы сохранено. Он считает, что самое большое, что можно дать украинцам с точки зрения безопасности — это подготовка.

Напомним, недавно военный объяснил, в чем главная разница мобилизации мужчин в 2014 году и сегодня.

Ранее мы писали, что в Раде ответили, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли к согласию.

война
Украина
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта