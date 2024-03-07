Боец ВСУ назвал три важных момента, которые нужно кардинально изменить в мобилизации

Военный проверяет документы. Фото: porady.org.ua

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о своем отношении к мобилизационным процессам. Он выделил три аспекта, которые государство должно реализовать на уровне законов, не нарушая Конституцию Украины.

Об этом сообщил 24 канал в четверг, 7 марта.

Читайте также:

Обеспечение исполнения гражданами своих обязанностей

Федоренко подчеркнул, что защищать Украину — это конституционная обязанность каждого гражданина. Он заявил, что государство должно, не нарушая Конституцию Украины, обеспечить, чтобы военнообязанные выполняли свои обязанности.

Эффективная информационная кампания

Командир батальона беспилотников "Ахиллес" отметил, что в Украине должна быть проведена хорошая информационная кампания, разъясняющая украинцам, как проходит мобилизация в нашей стране. Ведь Россия активно распространяет тезисы, что якобы "приходишь в военкомат — оказываешься на передовой".

Федоренко заявляет, что в 2023 году таких случаев не было. По его словам, человек без общей военной подготовки не может попасть в боевое подразделение.

Общая военная подготовка

По мнению командира батальона беспилотников "Ахиллес", все должны быть военнообязанными, пройти общую военную подготовку.

То есть в течение несколько лет нужно готовить украинцев не только к текущей войне. Но вообще давать людям возможности, знания и умения, чтобы они могли защитить страну с оружием в руках.

Федоренко заявил, что если бы все были подготовлены, сейчас был бы совсем другой результат на поле боя и больше жизней было бы сохранено. Он считает, что самое большое, что можно дать украинцам с точки зрения безопасности — это подготовка.

Напомним, недавно военный объяснил, в чем главная разница мобилизации мужчин в 2014 году и сегодня.

Ранее мы писали, что в Раде ответили, по каким положениям в законопроекте о мобилизации пришли к согласию.