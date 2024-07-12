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Бойцы "Азова" нуждаются в подкреплении с неба — какие специалисты в бригаде на вес золота

12 июля 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригада нуждается в подкреплении с неба
Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарные бойцы бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах мастеров беспилотников. Нужны специалисты с опытом обслуживания и ремонта электроники, а также пониманием базовых основ схемотехники. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 9 июля.

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Вакансия мастера БпЛА в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Как устроиться мастером БпЛА в армию

Мастер беспилотника в бригаде "Азов" будет заниматься аппаратной и программной модернизацией БпЛА, их ремонтом и обслуживанием. Также будет анализировать возникающие проблемы и искать способы их решения, разрабатывать и интегрировать решения по усовершенствованию беспилотных систем.

В то же время кандидат на должность должен отвечать следующим требованиям:

  • быть готовым проходить службу в зоне боевых действий;
  • иметь опыт по обслуживанию и ремонту электроники;
  • понимать базовые принципы схемотехники

Преимуществом будет если кандидат умеет читать электрические схемы, владеет английским на уровне необходимом для понимания технической документации, а также имеет опыт управления БпЛА и базовый пехотный опыт.

Как попасть в бригаду "Азов"
Мастер БпЛА в бригаде спецназначения "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Азовцы предлагают следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда 25 000–125 000 грн;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Какие специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что "Азов" приглашает на работу водителей, имеющих категорию С и СЭ. Если специалист имеет опыт военной службы на должности водителя или смежных должностях, это будет значительным преимуществом. Платить обещают до 125 тысяч гривен.

Также азовцы ищут водителя-механика танка. Нужны специалисты, готовые работать по полной занятости и имеют не менее года опыта работы. В месяц можно заработать до 125 тысяч гривен.

Добавим, что бригада также нуждается в стрелках. Нужны бойцы для выполнения боевых задач. Преимуществом для кандидата будет наличие боевого опыта. Зарплата составляет 25-125 тысяч гривен.

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