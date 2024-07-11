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Нацгвардійці з "Азов" пропонують водіям зарплату до 125 тис. грн — які умови роботи

11 липня 2024 04:35
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Батальйон "Азов" пропонує для водіїв зарплату у 125 тисяч гривень
Вантажівки ЗСУ. Фото: alice biriuk
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" потребує до своїх підрозділів водіїв, що мають категорію С та СЕ. Якщо претендент має досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах, то це буде значною перевагою.

Така вакансія з'явилась у середу, 10 липня на сайті пошуку роботи Work.ua.

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В "Азові" розраховують, що їхній новий побратим вміє водити не тільки легковий автомобіль, але і вантажівку, наприклад, КамАЗ. звичайно, така людина має вміти ремонтувати подібну техніку, принаймні розв'язувати базові проблеми в умовах фронту.

вакансія водія в Азов
Вакансія водія вантажівки в бригаді "Азов"

Якщо претендент має досвід керування бронетехнікою, наприклад, БМП-1, БМП-2, БРМ, то це буде великим плюсом. Перевагою буде і досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах.

Що пропонують 

По-перше, людина, що успішно пройде співбесіду буде офіційно мобілізована до кінця війни, або може підписати відповідний контракт.

По-друге, в "Азові" обіцяють грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятими в Збройних Силах України — від 25 тис. грн до 125 тис. грн щомісячно. У випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що окрім водіїв бригаді "Азов" потрібні медики евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду можуть люди, що мають досвід роботи з евакуації поранених.

Також у полку є вакансія механіка-радіотелеграфіста. Такий боєць має передавати команди, сигнали та здійснювати технічну підтримку радіозасобів. 

ЗСУ робота полк "Азов" вакансії водії

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