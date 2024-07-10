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"Азову" потрібні витривалі фахівці для керування бойовою технікою — нова вакансія в полку

10 липня 2024 03:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує танкістам
Українські танкісти. Фото ілюстративне: Міністерство оборони України
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи водія-механіка танка. Потрібні люди, які готові працювати за повною зайнятістю та мають не менше року досвіду роботи. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки танкіста в полку "Азов"

Танкіст має здійснювати технічне обслуговування, планово-попереджувальний огляд і ремонт танка. Під час бойового завдання такий фахівець повинен безпечно доставляти екіпаж на позицію та вивозити звідти після того, як військові виконають поставлені задачі. Виконуючи роботу, танкіст повинен бути уважним, запам'ятовувати маршрут і стежити за тим, щоб не потрапити на міну або засідку.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть людину, яка має досвід керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби. На фронті потрібні фізично та психологічно витривалі, уважні та обережні фахівці, які готові до довгого перебування у закритому просторі та роботи в зоні активних бойових дій, швидко реагують на зміни обставин і мають мотивацію нищити ворога.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які працівники потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді "Азов" бракує медиків евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду можуть люди, що мають досвід роботи з евакуації поранених та з ургентними пацієнтами. Перевагу нададуть фахівцям зі спеціальною або вищою освітою. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

Також у полку є вакансія механіка-радіотелеграфіста. Такі фахівці мають передавати команди, сигнали та здійснювати технічну підтримку радіозасобів від радіоперешкод. Щомісячна зарплата становитиме не менше 25 тисяч гривень. За роботу в зоні бойових дій фахівець за кожний день служби отримуватиме доплату 3 300 гривень і зможе за місяць заробити до 125 тисяч гривень.

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