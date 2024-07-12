Робота в "Азов" до 125 000 грн — бригада потребує підкріплення з неба

Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарні бійці бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів майстрів безпілотників. Потрібні спеціалісти з досвідом обслуговування та ремонту електроніки, а також розумінням базових засад схемотехніки. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 9 липня.

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Як влаштуватися майстром БпЛА в армію

Майстер безпілотника в бригаді "Азов" займатиметься апаратною та програмною модернізацією БпЛА, їх ремонтом та обслуговуванням. Також аналізуватиме проблеми, що виникатимуть, і шукатиме способи їх розв'язки, розроблятиме та інтегруватиме рішення з удосконалення безпілотних систем.

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

бути готовим проходити службу в зоні бойових дій;

мати досвід з обслуговування та ремонту електроніки;

розуміти базові принципи схемотехніки.

Перевагою буде, якщо кандидат вміє читати електричні схеми, володіє англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації, а також має досвід керування БпЛА та базовий піхотний досвід.

Майстер БпЛА у бригаді спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплату праці 25 000-125 000 грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу водіїв, що мають категорію С та СЕ. Якщо фахівець має досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах, то це буде значною перевагою. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень.

Також азовці шукають водія-механіка танка. Потрібні фахівці, готові працювати за повною зайнятістю та мають не менш як рік досвіду роботи. За місяць можна заробити до 125 тисяч гривень.

Додамо, що бригада також потребує стрільців. Потрібні бійці для виконання бойових задач. Перевагою для кандидата буде наявність бойового досвіду. Зарплата становить 25-125 тисяч гривень.