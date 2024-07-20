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Бойцы "Азова" нуждаются в надежной связи с тылом — без каких специалистов бригаде не обойтись

20 июля 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" до 125 000 грн — бригада нуждается в надежной связи с тылом
Боец бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарные бойцы бригады спецназначения "Азов" нуждаются в своих рядах связистов. Требуются специалисты с профильным образованием или специальной подготовкой, а также со знаниями всех видов и способов организации военной связи. Зарплату обещают от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 13 июля.

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Вакансия связиста в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Как устроиться связистом в армию

Связист в бригаде "Азов" будет заниматься контролем работы средств военной связи, мониторингом качества передачи сигналов между точками связи, ремонтом приборов и линий военной связи, созданием новых схем телекоммуникационного или радиосообщения, организацией работы мобильных и переносных станций военного связи, а также восстановлением средств и способов связи в зонах проведения военных операций, последствий стихийных бедствий, аварий.

Кроме того, в обязанности специалиста также входит шифрование военных сообщений, перехват информации врага и диверсионные работы по повреждению каналов сообщения вражеских подразделений.

Как попасть на работу в бригаду "Азов"
Бойцы бригады спецназначения "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

В то же время кандидат на должность должен отвечать следующим требованиям:

  • иметь профильное образование или специальное обучение;
  • знать все виды и методы организации военной связи, в частности шифрования;
  • понимать основы электромеханики, электротехники, интернет-технологий, а также теле- и радиокоммуникаций;
  • уметь выполнять специальные монтажные и ремонтные работы;
  • правильно использовать необходимое оборудование, предназначенное для контроля разных средств связи.

Также кандидат должен отличаться и крепким здоровьем, четкой дикцией, умением быстро воспринимать и запоминать информацию, быть ответственным, внимательным и собранным.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • оплату труда от 25 до 125 тысяч гривен;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего обещают доплачивать 3300 грн/день.
Как устроиться на работу в "Азов"
Бойцы бригады спецназначения "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Какие еще специалисты нужны бригаде "Азов"

Напомним, что "Азов" нуждается в саперах. Нужны специалисты со знаниями минно-взрывной сферы или инженерно-техническим образованием и желанием получить такой опыт. Платить обещают до 125 тысяч гривен.

Также бригада приглашает на работу психологов, работающих с бойцами, имеющими признаки боевых психических травм. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Добавим, что азовцы ищут пожарных, которые не менее года работали на пожарной службе и принимали непосредственное участие в ликвидации пожаров. Будут платить до 125 тысяч гривен.

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