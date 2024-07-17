Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує пожежникам

Пожежник гасить полум'я. Фото: ГУ ДСНС України в місті Києві

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють ліквідувати займання. У полку бракує пожежникам. Військовослужбовцям, які обіймуть цю посаду, платитимуть до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 13 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки пожежника в полку "Азов"

Поженик повинен ліквідовувати надзвичайні ситуації та пожежі в зоні відповідальності, забезпечувати пожежну безпеку, виконувати планові перевірки обладнання та пожежних систем. Також серед обов'язків цього фахівця контроль за дотриманням протипожежних норм та правил, організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть відповідальних й організованих громадян України, які мають хороший стан здоров'я та фізичної підготовки, не менше року працювали на пожежній службі та брали безпосередню участь у ліквідації пожеж. Щоб обійняти посаду, потрібно знати протипожежні норми та правила, вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, бути готовими до роботи в зоні бойових дій, не мати непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Бойові обов'язки можливо доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день праці буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у полку "Азов" є вакансія автоелектрика. На роботу можуть претендувати фахівці, які розуміють принцип роботи електричних систем машин та мають від одного року досвіду роботи. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також у лави "Азову" потрібні начальники складів. Головним обов'язком таких військовослужбовців є зберігання майна. За місяць можна заробити 25–125 тисяч гривень.