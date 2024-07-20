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Бійці "Азову" потребують надійного зв'язку з тилом — без яких фахівців бригаді не обійтися

20 липня 2024 03:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" до 125 000 грн — бригада потребує надійного зв'язку з тилом
Боєць бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Легендарні бійці бригади спецпризначення "Азов" потребують до своїх рядів зв'язківців. Потрібні фахівці з профільною освітою або спеціальною підготовкою, а також зі знаннями всіх видів і способів організації військового зв’язку. Зарплату обіцяють від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 13 липня.

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Вакансія зв'язківця в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Як влаштуватися зв'язківцем в армію

Зв'язківець у бригаді "Азов" займатиметься контролем роботи засобів військового зв’язку, моніторингом якості передачі сигналів між точками зв’язку, ремонтом приладів і ліній військового зв’язку, створенням нових схем телекомунікаційного або радіоповідомлення, організацією роботи мобільних і переносних станцій військового зв’язку, а також відновленням засобів і способів зв’язку в зонах проведення воєнних операцій, наслідків стихійних лих, аварій. 

Крім того, до обов'язків спеціаліста також входить шифрування військових повідомлень, перехоплення інформації ворога та диверсійні роботи з ушкодження каналів повідомлення ворожих підрозділів.

Як потрапити на роботу в бригаду "Азов"
Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Водночас кандидат на посаду повинен відповідати таким вимогам:

  • мати профільну освіту або спеціальну підготовку;
  • знати всі види і способи організації військового зв’язку, зокрема шифрування;
  • розуміти основи електромеханіки, електротехніки, інтернет-технологій, а також теле- і радіокомунікацій;
  • вміти виконувати спеціальні монтажні і ремонтні роботи;
  • правильно використовувати необхідні обладнання, призначені для контролю різних засобів зв’язку.

Також кандидат має відрізнятися й міцним здоров'ям, чіткою дикцією, вмінням швидко сприймати й запам’ятовувати інформацію, бути відповідальним, уважним і зібраним.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплату праці від 25 до 125 тисяч гривень;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплачувати 3300 грн/день.
Як влаштуватися на роботу в "Азов"
Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Які ще фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" потребує саперів. Потрібні спеціалісти зі знаннями мінно-вибухової сфери або інженерно-технічною освітою й бажанням здобути такий досвід. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень.

Також бригада запрошує на роботу психологів, які працюватимуть із бійцями, що мають ознаки бойових психічних травм. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Додамо, що азовці шукають пожежників, які не менше ніж рік працювали на пожежній службі та брали безпосередню участь у ліквідації пожеж. Платитимуть до 125 тисяч гривень.

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