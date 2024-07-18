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Військовим необхідна психологічна підтримка — яких фахівців бракує в полку "Азов"

18 липня 2024 03:26
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує психологам
Психолог спілкується з українськими військовими. Фото: Facebook-сторінка "Психолог в армії"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" розширює відділ психологічного супроводження та набирає команду фахівців. У полку потрібні психологи, які працюватимуть із бійцями, що мають ознаки бойових психічних травм. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 15 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки психолога в полку "Азов"

Психолог має проводити психодіагностику та психопрофілактичну роботу, надавати кризову психологічну допомогу, працювати з воїнами, що мають ознаки бойових психічних травм, гостру реакцію на стрес та посттравматичний стресовий розлад, вести документацію та звітність. Також серед обов'язків військового психолога психологічна підготовка, проведення психологічних консультацій та психокорекційної роботи з військовослужбовцями.

Які вимоги до кандидата на посаду

Стати військовим психологом може людина, яка має повну базову психологічну освіту та не менше року працювала за фахом. Кандидат на посаду повинен бути психологічно готовим до роботи, володіти спеціальними знаннями та практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям та членам їхніх сімей. Перевагу нададуть претендентам, що мають офіцерське військове звання.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам щомісячне забезпечення 25–125 тисяч гривень. Боєць має право мобілізуватися або ж обрати службу за контрактом. Робота військового психолога передбачає службові відрядження у зону бойових дій. За кожен день праці на фронті буде доплата — 3 300 гривень. Є можливість переведення на цю посаду чинних військовослужбовців. Усім військовим надають гарантовану відпустку 30+10 днів із правом виїзду за кордон, а також супровід і допомогу у разі поранень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, полк "Азов" запрошує на роботу внутрішніх аудиторів. Такі фахівці проводити аудиторські перевірки, збирати та обробляти  інформацію щодо перевірок фінансово-господарської діяльності. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також азовці шукають автоелектриків, які знаються на діагностиці та виправленні систем автомобілів. За місяць платитимуть не менше 25 тисяч гривень, а у разі виконання завдань у зоні бойових дій — до 125 тисяч гривень.

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