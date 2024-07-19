Робота в "Азов" до 125 000 грн — бригада потребує унікального фахівця

Військовий бригади спецпризначення "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

Легендарна бригада спецпризначення "Азов" потребує саперів. Потрібні спеціалісти зі знаннями мінно-вибухової сфери або інженерно-технічною освітою й бажанням здобути такий досвід. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у суботу, 13 липня.

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Як влаштуватися сапером в армію

Азовці запрошують на роботу фахівців в інженерно-саперну роту та інші підрозділи. До обов'язків працівників входить пошук і знешкодження мін і снарядів, організація проходів у ворожих мінно-вибухових зонах, ліквідація вибухонебезпечних предметів.

Підходять кандидати на посаду, які мають:

знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічну освіту та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;

хорошу фізичну форму;

досвід проходження військової служби.

Також буде перевагою при працевлаштуванні дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт.

Українські військовослужбовці-сапери. Фото: platfor.ma

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — 25 000-125 000 гривень;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

Які фахівці потрібні бригаді "Азов"

Нагадаємо, що "Азов" запрошує на роботу психологів, які працюватимуть із бійцями, що мають ознаки бойових психічних травм. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також бригада шукає пожежників, які не менше ніж рік працювали на пожежній службі та брали безпосередню участь у ліквідації пожеж. Платитимуть до 125 тисяч гривень.

Додамо, що азовцям потрібні абдомінальні, торакальні хірурги. Кандидатам на посаду треба мати вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю. Обіцяють платити до 125 тисяч гривень.