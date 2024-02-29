Безуглая заявила, что в Верховной Раде до сих пор не внесли правки в законопроект о мобилизации

Марьяна Безуглая. Фото: Суспільне

Народные депутаты Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщали, что идет рассмотрение законопроекта о мобилизации. Однако, по словам Марьяны Безуглой, до сих пор не были внесены никакие правки в закон.

Об этом Безуглая сообщила в Telegram в четверг, 29 февраля.

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Правки к законопроекту о мобилизации

"Пишут подробно, комментируют, говорят с уважительным видом и представлением, будто три дня действительно продолжается разбирательство. Давайте избавимся от иллюзий, не длится", — написала она.

По словам Безуглой, до этого времени нардепы не дошли до конкретных правок, которых в общей сложности насчитывается 4195.

"Коллеги мужественно обсуждают "темы" законопроекта, затем голосуют за эти "темы" и дальше обсуждают", — возмутилась она.

Безуглая отметила, что в случае такого развития событий в будущем — рассмотрение законопроекта не состоится и через месяц.

Таким образом, не будет подготовлен ответов относительно того, когда можно отпустить мобилизованных с 2022, ротаций, рекрутинга, военной подготовки, правил призова и т.д.

Скриншот сообщения Безуглой

Скриншот сообщения Безуглой

Напомним, рассмотрение законопроекта о мобилизации в Верховной Раде может затянуться на неделе. Некоторые народные депутаты внесли в него по 100-300 поправок.

Также мы писали, что руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович считает, что украинцы могут быть возмущены после принятия законопроекта о мобилизации. Однако, вероятнее всего, они не выйдут с массовыми протестами на улицу и выполнят требования закона.