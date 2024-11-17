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"Азову" нужны SMM-копирайтеры — какая зарплата и условия

17 ноября 2024 04:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают SMM-копирайтерам
Женщина работает в телефоне Фото: Рexels/Anna
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу SMM-копирайтеров. Кандидаты обязательно должны иметь опыт в медийной сфере. За выполнение работы будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 13 ноября.

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Вакансия SMM-копирайтера в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности SMM-копирайтера будет входить:

  • планирование, создание и публикация контента для Telegram-канала и Instagram-страницы;
  • взаимодействие с подписчиками: ответ на комментарии, сообщения и поддержка активности;
  • обработка и монтаж фото и видеоматериалов, демонстрирующих боевую и повседневную работу подразделения;
  • сотрудничество с другими отделами бригады по согласованию и координации контента;
  • самостоятельный сбор фото и видеоконтента о жизни подразделения.

Подойдет кандидат на должность, у которого есть:

  • опыт работы в медийной сфере (обязателен, детали обсуждаются на собеседовании);
  • приветствуется наличие собственных Telegram и Instagram-каналов;
  • навыки обработки фото и видео, опыт монтажа;
  • опыт в журналистике будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Они должны будут оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации, а также периодически ассистировать в учениях медиков подразделений.

работа полк "Азов" врачи вакансии зарплата война в Украине

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