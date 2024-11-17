Работа в Азове — какие условия и зарплату предлагают SMM-копирайтерам

Женщина работает в телефоне Фото: Рexels/Anna

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу SMM-копирайтеров. Кандидаты обязательно должны иметь опыт в медийной сфере. За выполнение работы будут платить от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua в среду, 13 ноября.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности SMM-копирайтера будет входить:

планирование, создание и публикация контента для Telegram-канала и Instagram-страницы;

взаимодействие с подписчиками: ответ на комментарии, сообщения и поддержка активности;

обработка и монтаж фото и видеоматериалов, демонстрирующих боевую и повседневную работу подразделения;

сотрудничество с другими отделами бригады по согласованию и координации контента;

самостоятельный сбор фото и видеоконтента о жизни подразделения.

Подойдет кандидат на должность, у которого есть:

опыт работы в медийной сфере (обязателен, детали обсуждаются на собеседовании);

приветствуется наличие собственных Telegram и Instagram-каналов;

навыки обработки фото и видео, опыт монтажа;

опыт в журналистике будет преимуществом.

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

при выполнении задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Какие еще специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, что в полк "Азов" нужны боевые медики, которые смогут обучать других военных. В частности, подразумеваются инструкторы по тактической медицине.

Также бригада приглашает на работу медицинских сестер манипуляционной, операционной и анастезиста. Они должны будут оказывать неотложную медицинскую помощь на этапах эвакуации, а также периодически ассистировать в учениях медиков подразделений.