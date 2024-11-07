Робота в Азов — які умови пропонують бойовим медикам взводу

Бойовий медик. Фото: "Всеукраїнський Собор"

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на работу бойових медиків взводу. Кандидатам необхідно мати задовільну фізичну підготовку та досвід. Рівень заробітної плати можливий від 25 до 120 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки бойових медиків взводу 12-тої бригади спеціального призначення "Азов" входитиме:

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

медичний супровід штурмових операцій;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;

організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;

контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;

комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;

збір та обробка санітарних даних.

Підійде кандидат на посаду, який має:

високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;

задовільну фізичну підготовку та фізичний/психологічний стан;

досвід роботи з пораненими;

пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);

готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримання принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира;

грошове забезпечення від 25 до 120 тисяч гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полку "Азов" бракує механіків-радіотелеграфістів. Такі фахівці мають за допомогою радіостанцій, телефонів та інших засобів забезпечувати зв'язок між підрозділами.

Також крім цих вакансій бригада "Азов" запрошує у свої підрозділи людей, які вміють обслуговувати та ремонтувати засоби РЕБ.