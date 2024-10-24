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"Азов" запрошує на роботу медсестер — скільки платять та які умови

24 жовтня 2024 03:26
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азов — скільки платять медсестрам та які умови
Медсестра допомагає пораненому. Фото ілюстративне: armyinform.com
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу медичних сестер маніпуляційної, операційної та анастезиста. Кандидатам необхідно мати середню медичну освіту та досвід за фахом. Платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 21 жовтня.

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Робота в "Азові"

Згідно інформації у вакансії, в обов'язки медичної сестри входитиме:

  • робота на стабілізаційному пункті в складі операційної бригади;
  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
  • організація робочого простору на стабілізаційному пункті.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • середня медична освіта;
  • досвід роботи за фахом;
  • досвід роботи з ургентними пацієнтами;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Хто ще потрібен в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розроблятимуть плани бойових операцій. Мова йде про спеціалістів з оперативного планування управління батальйону.

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