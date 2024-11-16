Робота в "Азов" — на фронт запрошують майстрів дронів

Боєць 3 ОШБр з бойовим дроном. Ілюстративне фото: 3 ОШБр

Бригада "Азов" запрошує на роботу майстрів БпЛА. Від кандидатів необхідна готовність проходити службу у зоні бойових дій та досвід ремонту електротехніки. За виконання робіт можна отримувати до 125 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Робота в "Азові"

Зокрема, в обов'язки майстра дронів входитиме:

апаратна та програмна модернізація БпЛА;

ремонт та обслуговування БпЛА;

аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;

розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Підійде кандидат на посаду, який має:

готовність проходити службу у зоні бойових дій;

наявність досвіду з обслуговування та ремонту електроніки;

розуміння базових принципів схемотехніки;

вміння читати електричні схеми буде перевагою;

володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації буде перевагою;

досвід керування БПЛА буде перевагою;

базовий піхотний досвід буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, на фронті бракує танкістів. Щоб обійняти цю посаду, необов'язково мати бойовий досвід. Головне бути вмотивованим і готовим до навчання.

Також бригада спецпризначення "Азов" запрошує на своїх лав водіїв автобусів. Претендувати на цю роботу можуть люди, які мають водійське посвідчення категорії D або DE.