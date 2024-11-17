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"Азову" потрібні SMM-копірайтери — яка зарплата та умови

17 листопада 2024 04:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Робота в Азові — які умови та зарплату пропонують SMM-копірайтерам
Жінка працює в телефоні. Фото: Рexels/Anna
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу SMM-копірайтерів. Кандидати обов'язково повинні мати досвід в медійній сфері. За виконання роботи платитимуть від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua у середу, 13 листопада.

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Вакансія SMM-копірайтера у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків SMM-копірайтера входитиме:

  • планування, створення та публікація контенту для Telegram-каналу та Instagram-сторінки;
  • взаємодія з підписниками: відповідь на коментарі, повідомлення та підтримка активності;
  • обробка та монтаж фото та відеоматеріалів, що демонструють бойову і повсякденну роботу підрозділу;
  • співпраця з іншими відділами бригади для узгодження та координації контенту;
  • самостійний збір фото та відеоконтенту про життя підрозділу.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • досвід роботи в медійній сфері (обов'язковий, деталі обговорюються на співбесіді);
  • вітається наявність власних Telegram та Instagram-каналів;
  • навички обробки фото та відео, досвід монтажу;
  • досвід у журналістиці буде перевагою.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, що у полк "Азов" потрібні бойові медики, які зможуть навчати інших військових. Зокрема, маються на увазі інструктори із тактичної медицини.

Також бригада запрошує на роботу медичних сестер маніпуляційної, операційної та анастезиста. Вони повинні будуть надавати невідкладну медичну допомогу на етапах евакуації, а також періодично асистувати в проведенні навчань медиків підрозділів.

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