В бригаду Азов приглашают ИТ-аналитиков и специалистов CRM-систем

"Азову" нужны особые айтишники — есть вакансия для ИТ-аналитиков
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов по аналитике в свои батальоны и другие подразделения. Претендент на должность должен обладать всеми навыками, которые позволят полноценно совершенствовать CRM-системы.
Соответствующая вакансия опубликована на портале Work.ua.
Обязанности на должности CRM-интегратора, аналитика
- интеграция, настройка и оптимизация CRM-системы;
- формализация, описание и моделирование бизнес-процессов (As-Is / To-Be);
- визуализация логики процессов в виде блок-схем, карт пользователя, регламентов;
- автоматизация повторяющихся действий (роботы, триггеры, валидации, шаблоны); формирование и регулярное обновление отчетности;
- сбор, валидация и консолидация данных из различных источников;
- обучение личного состава.
Требования к кандидату
- опыт работы с CRM-системами;
- опыт описания, документирования и оптимизации бизнес-процессов; понимание логики процессного управления;
- опыт построения отчетности и визуализации данных (Looker Studio, Excel); сильные аналитические способности и умение структурировать сложные системы;
- внимательность к деталям, системное мышление, ответственность.
Условия работы
"Азов" обещает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.
В рамках задач возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.
Также в бригаде есть вакансия огнеметчика огнеметного разряда. Занять эту должность могут люди в возрасте до 35 лет, которые готовы к работе в зоне боевых действий.
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