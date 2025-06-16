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Главная Штаб "Азову" нужны особые айтишники — есть вакансия для ИТ-аналитиков

"Азову" нужны особые айтишники — есть вакансия для ИТ-аналитиков

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают ИТ-аналитиков и специалистов CRM-систем
Бойцы ВСУ за компьютерами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Обязанности на должности CRM-интегратора, аналитика Требования к кандидату Условия работы Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов по аналитике в свои батальоны и другие подразделения. Претендент на должность должен обладать всеми навыками, которые позволят полноценно совершенствовать CRM-системы.

Соответствующая вакансия опубликована на портале Work.ua.

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Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности на должности CRM-интегратора, аналитика

  • интеграция, настройка и оптимизация CRM-системы;
  • формализация, описание и моделирование бизнес-процессов (As-Is / To-Be);
  • визуализация логики процессов в виде блок-схем, карт пользователя, регламентов;
  • автоматизация повторяющихся действий (роботы, триггеры, валидации, шаблоны); формирование и регулярное обновление отчетности;
  • сбор, валидация и консолидация данных из различных источников;
  • обучение личного состава.

Требования к кандидату

  • опыт работы с CRM-системами;
  • опыт описания, документирования и оптимизации бизнес-процессов; понимание логики процессного управления;
  • опыт построения отчетности и визуализации данных (Looker Studio, Excel); сильные аналитические способности и умение структурировать сложные системы;
  • внимательность к деталям, системное мышление, ответственность.

Условия работы

"Азов" обещает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

В рамках задач возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Также в бригаде есть вакансия огнеметчика огнеметного разряда. Занять эту должность могут люди в возрасте до 35 лет, которые готовы к работе в зоне боевых действий.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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