В бригаду Азов приглашают ИТ-аналитиков и специалистов CRM-систем

Бойцы ВСУ за компьютерами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов по аналитике в свои батальоны и другие подразделения. Претендент на должность должен обладать всеми навыками, которые позволят полноценно совершенствовать CRM-системы.

Соответствующая вакансия опубликована на портале Work.ua.

Реклама

Читайте также:

Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Обязанности на должности CRM-интегратора, аналитика

интеграция, настройка и оптимизация CRM-системы;

формализация, описание и моделирование бизнес-процессов (As-Is / To-Be);

визуализация логики процессов в виде блок-схем, карт пользователя, регламентов;

автоматизация повторяющихся действий (роботы, триггеры, валидации, шаблоны); формирование и регулярное обновление отчетности;

сбор, валидация и консолидация данных из различных источников;

обучение личного состава.

Требования к кандидату

опыт работы с CRM-системами;

опыт описания, документирования и оптимизации бизнес-процессов; понимание логики процессного управления;

опыт построения отчетности и визуализации данных (Looker Studio, Excel); сильные аналитические способности и умение структурировать сложные системы;

внимательность к деталям, системное мышление, ответственность.

Условия работы

"Азов" обещает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

В рамках задач возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Также в бригаде есть вакансия огнеметчика огнеметного разряда. Занять эту должность могут люди в возрасте до 35 лет, которые готовы к работе в зоне боевых действий.