Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи

Українські військовослужбовці. Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку відповідатиме за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтера розрахункової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 6 червня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера розрахункової групи та вимоги до кандидатів на посаду

Бухгалтер розрахункової групи має нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо виданих зарплат.

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Бажано, щоб претендент на посаду мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.

Умови роботи

"Азовці" пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Грошове забезпечення становитиме 26–29 тисяч гривень. Служити можна за контрактом або за офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.

Також у бригаді бракує людей, які знаються на інвентаризації та вміють вести документацію. На роботу запрошують бухгалтерів облікової групи.