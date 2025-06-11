Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує вогнеметникам вогнеметного взводу

Українські військовослужбовці з вогнеметами. Фото ілюстративне: vezha.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють стріляти з вогнеметів. Йдеться про вогнеметників вогнеметного взводу.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 7 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки вогнеметника вогнеметного взводу та вимоги до кандидатів на посаду

Вогнеметник вогнеметного взводу має забезпечувати вогневу підтримку зі стрілецької зброї та прицільно уражати цілі за допомогою вогнемета (РПВ-16).

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які придатні до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями, готові працювати в зоні активних бойових дій і постійно вдосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей із вищою медичною освіту. У бригаді є вакансія абдомінального, торакального хірурга.

Також ми повідомляли, що у бригаді "Азов" потрібні люди, які знають бухгалтерські програми. Йдеться про бухгалтерів видаткової групи.