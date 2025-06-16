До бригади Азов запрошують ІТ-аналітиків та фахівців CRM-систем

"Азову" потрібні особливі айтівці — є вакансія для ІТ-аналітиків
Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців з аналітики у свої батальйони та інші підрозділи. Претендент на посаду має володіти всіма навичками, які дозволять повноцінно вдосконалювати CRM-системи.
Відповідна вакансія опублікована на порталі Work.ua.
Обов’язки на посаді CRM-інтегратора, аналітика
- інтеграція, налаштування та оптимізація CRM-системи;
- формалізація, опис і моделювання бізнес-процесів (As-Is / To-Be);
- візуалізація логіки процесів у вигляді блок-схем, карт користувача, регламентів;
- автоматизація повторюваних дій (роботи, тригери, валідації, шаблони); формування та регулярне оновлення звітності;
- збір, валідація і консолідація даних з різних джерел;
- навчання особового складу.
Вимоги до кандидата
- досвід роботи з CRM-системами;
- досвід опису, документування та оптимізації бізнес-процесів; розуміння логіки процесного управління;
- досвід побудови звітності та візуалізації даних (Looker Studio, Excel); сильні аналітичні здібності та вміння структурувати складні системи;
- уважність до деталей, системне мислення, відповідальність.
Умови роботи
"Азов" обіцяє кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.
У рамках завдань можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які відповідають за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.
Також у бригаді є вакансія вогнеметника вогнеметного розряду. Обійняти цю посаду можуть люди віком до 35 років, які готові до роботи в зоні бойових дій.
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