До бригади Азов запрошують ІТ-аналітиків та фахівців CRM-систем

Бійці ЗСУ за комп'ютерами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців з аналітики у свої батальйони та інші підрозділи. Претендент на посаду має володіти всіма навичками, які дозволять повноцінно вдосконалювати CRM-системи.

Відповідна вакансія опублікована на порталі Work.ua.

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Обов’язки на посаді CRM-інтегратора, аналітика

інтеграція, налаштування та оптимізація CRM-системи;

формалізація, опис і моделювання бізнес-процесів (As-Is / To-Be);

візуалізація логіки процесів у вигляді блок-схем, карт користувача, регламентів;

автоматизація повторюваних дій (роботи, тригери, валідації, шаблони); формування та регулярне оновлення звітності;

збір, валідація і консолідація даних з різних джерел;

навчання особового складу.

Вимоги до кандидата

досвід роботи з CRM-системами;

досвід опису, документування та оптимізації бізнес-процесів; розуміння логіки процесного управління;

досвід побудови звітності та візуалізації даних (Looker Studio, Excel); сильні аналітичні здібності та вміння структурувати складні системи;

уважність до деталей, системне мислення, відповідальність.

Умови роботи

"Азов" обіцяє кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

У рамках завдань можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які відповідають за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.

Також у бригаді є вакансія вогнеметника вогнеметного розряду. Обійняти цю посаду можуть люди віком до 35 років, які готові до роботи в зоні бойових дій.