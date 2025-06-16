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Головна Штаб "Азову" потрібні особливі айтівці — є вакансія для ІТ-аналітиків

"Азову" потрібні особливі айтівці — є вакансія для ІТ-аналітиків

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 03:26
До бригади Азов запрошують ІТ-аналітиків та фахівців CRM-систем
Бійці ЗСУ за комп'ютерами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов" Обов’язки на посаді CRM-інтегратора, аналітика Вимоги до кандидата

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців з аналітики у свої батальйони та інші підрозділи. Претендент на посаду має володіти всіма навичками, які дозволять повноцінно вдосконалювати CRM-системи. 

Відповідна вакансія опублікована на порталі Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов’язки на посаді CRM-інтегратора, аналітика

  • інтеграція, налаштування та оптимізація CRM-системи;
  • формалізація, опис і моделювання бізнес-процесів (As-Is / To-Be);
  • візуалізація логіки процесів у вигляді блок-схем, карт користувача, регламентів;
  • автоматизація повторюваних дій (роботи, тригери, валідації, шаблони); формування та регулярне оновлення звітності;
  • збір, валідація і консолідація даних з різних джерел;
  • навчання особового складу.

Вимоги до кандидата

  • досвід роботи з CRM-системами;
  • досвід опису, документування та оптимізації бізнес-процесів; розуміння логіки процесного управління;
  • досвід побудови звітності та візуалізації даних (Looker Studio, Excel); сильні аналітичні здібності та вміння структурувати складні системи;
  • уважність до деталей, системне мислення, відповідальність.

Умови роботи

"Азов" обіцяє кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

У рамках завдань можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які відповідають за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.

Також у бригаді є вакансія вогнеметника вогнеметного розряду. Обійняти цю посаду можуть люди віком до 35 років, які готові до роботи в зоні бойових дій.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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