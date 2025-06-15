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Головна Штаб В "Азові" потрібні знавці податкового законодавства — вакансія

В "Азові" потрібні знавці податкового законодавства — вакансія

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Дата публікації: 15 червня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує головним бухгалтерам
Бухгалтер. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Ключові моменти Обов'язки бухгалтера у бригаді "Азов" Вимоги до кандидатів на посаду Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знають податкове законодавство. Йдеться про головних бухгалтерів громадської організації.

Відповідну вакансію вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 11 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера у бригаді "Азов"

Головний бухгалтер має вести бухгалтерський і податковий облік громадської організації, формувати та подавати фінансову й податкову звітності, готувати фінансові звіти для донорів, контролювати, наскільки доцільно витрачаються кошти на певні проєкти. Також такий фахівець має здійснювати облік зарплатні, відпусток, лікарняних, відряджень, працювати з банком, казначейством і клієнт-банком, готувати документи до аудиту.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту (бухгалтерський облік, фінанси, економіка) та знають податкове законодавство України.

Який досвід роботи потрібно мати для працевлаштування:

  • головним бухгалтером, бажано в неприбутковій або донорській сфері;
  • з 1С/БАС, M.E.Doc, Excel, системами онлайн-банкінгу;
  • у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (необов'язково, але буде перевагою).

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівців, які відповідають за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.

Також у бригаді є вакансія вогнеметника вогнеметного розряду. Обійняти цю посаду можуть люди віком до 35 років, які готові до роботи в зоні бойових дій.

робота бригада "Азов" мобілізація фінанси вакансії 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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