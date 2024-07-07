Работа в "Азов" за 125 тыс. грн — какие условия работы в эвакуационной бригаде

"Азову" нужны люди в эвакуационную бригаду — какие требования и условия
Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Будут платить 25 000-120 000 грн.
Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 6 июля.
Работа в "Азове"
Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:
- будут оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
- периодически будут дежурить на пункте сортировки раненых;
- будут сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;
- периодически будут ассистировать в обучении медиков подразделений;
- будут организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;
- будут контролировать оснащение эвакуационного транспорта;
- будут собирать и обрабатывать санитарные данные.
Подойдет кандидат на должность, который:
- имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;
- готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
- готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;
- будет соблюдать принципы доказательной медицины.
В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:
- официальная мобилизация или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
- доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн./день.
Какие еще специалисты нужны "Азову"
Напомним, что бригаде нужны гражданские специалисты. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.
Также бойцы приглашают на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.
Добавим, что также "Азов" ищет работу механиков-радиотелеграфистов, которые будут работать в условиях полной занятости. За месяц работы будут платить 25-125 тысяч гривен.
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