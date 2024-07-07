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"Азову" нужны люди в эвакуационную бригаду — какие требования и условия

7 июля 2024 03:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Работа в "Азов" за 125 тыс. грн — какие условия работы в эвакуационной бригаде
Бойцы бригады спецназначения "Азов" эвакуируют раненого. Фото: facebook.com/azov.media4308
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Будут платить 25 000-120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 6 июля.

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Вакансия медика эвакуационного отделения батальона в "Азове". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:

  • будут оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;
  • периодически будут дежурить на пункте сортировки раненых;
  • будут сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;
  • периодически будут ассистировать в обучении медиков подразделений;
  • будут организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;
  • будут контролировать оснащение эвакуационного транспорта;
  • будут собирать и обрабатывать санитарные данные.

Подойдет кандидат на должность, который:

  • имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;
  • готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;
  • будет соблюдать принципы доказательной медицины.
Работа медиком на войне
Боевой медик бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

  • официальная мобилизация или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн./день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригаде нужны гражданские специалисты. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также бойцы приглашают на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.

Добавим, что также "Азов" ищет работу механиков-радиотелеграфистов, которые будут работать в условиях полной занятости. За месяц работы будут платить 25-125 тысяч гривен.

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