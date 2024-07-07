Работа в "Азов" за 125 тыс. грн — какие условия работы в эвакуационной бригаде

Бойцы бригады спецназначения "Азов" эвакуируют раненого. Фото: facebook.com/azov.media4308

Бойцы из бригады "Азов" ищут на работу медиков эвакуационного отделения батальона. Требуется опыт работы по эвакуации раненых и с ургентными пациентами, а также будет преимуществом специальное/высшее медицинское образование. Будут платить 25 000-120 000 грн.

Соответствующая вакансия появилась на сайте поиска работы Work.ua в субботу, 6 июля.

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Работа в "Азове"

Бригаде нужны медики, которые будут работать в составе эвакуационной бригады медицинского пункта батальона, в частности:

будут оказывать неотложную медицинскую помощь при эвакуации раненых на гусеничной и колесной технике;

периодически будут дежурить на пункте сортировки раненых;

будут сопровождать "тяжелых" пациентов в медучреждения;

периодически будут ассистировать в обучении медиков подразделений;

будут организовывать рабочее пространство в эвакуационном транспорте;

будут контролировать оснащение эвакуационного транспорта;

будут собирать и обрабатывать санитарные данные.

Подойдет кандидат на должность, который:

имеет опыт работы в эвакуации раненых и с ургентными пациентами;

готов работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готов вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, участвовать в медицинском планировании и регулярно проходить обучение;

будет соблюдать принципы доказательной медицины.

Боевой медик бригады спецназа "Азов". Фото: facebook.com/azov.media4308

В то же время бойцы "Азова" предлагают следующие условия работы:

официальная мобилизация или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное довольствие от 25 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

доплата за пребывание в зоне боевых действий 3300 грн./день.

Какие еще специалисты нужны "Азову"

Напомним, что бригаде нужны гражданские специалисты. На работу приглашают бухгалтеров расчетной группы. Зарплата будет составлять 27-29 тысяч гривен.

Также бойцы приглашают на работу мотористов. Нужны специалисты, умеющие ремонтировать авто и имеющие опыт работы на аналогичной должности. За работу обещают платить до 125 тысяч гривен.

Добавим, что также "Азов" ищет работу механиков-радиотелеграфистов, которые будут работать в условиях полной занятости. За месяц работы будут платить 25-125 тысяч гривен.